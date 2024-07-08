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İş arayanlar bu kursa gitse yeter! Kursu bitirenler anında işe alınıyor

İş arayanlara güzel haber! Kurs kayıtları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:44
İş arayanlar bu kursa gitse yeter! Kursu bitirenler anında işe alınıyor

Bu kursu tamamlayan kolaylıkla istihdam ediliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURS KAYITLARI BAŞLADI

İş arayan adaylar mesleki eğitim kurslarını yakından takip ediyor. Karacabey Atçılık Merkezinde yapılacak nalbantlık kursları 2 Eylül tarihinde başlayacak. Adaylara konaklama fırsatı da sunulacak ve ödeme yapılacak. Kurs 6 ay sürecek ve kursu tamamlayan adaylar hipodromlarda görev alabilecek. Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Kamuya fayda sağlama amacımızdan biri de illerimiz ve tesislerimizde halka istihdam sağlamak. Bugün burada güzel bir projeyi paylaşmak isterim. 

nalbantlık kursu başlıyor

Atçılık sektöründe önemli olan nalbantlık mesleği ile ilgilenen adayları Karacabey Atçılık Eğitim Merkezine bekleriz. Sektörde yer alan hizmet kalitesinin artması ve alanında dünya standartlarında eğitim alan nalbantlar yetişmesi için yapılan eğitimin ikincisi yapılacak. Kurs 2 Eylül tarihinde başlayacak ve 6 ay sürecek. Eğitimi önemli nalbantlık okullarından Kentucky Horseshoeing School'da eğitmen olan ve okul kurucusu olan Mitch Taylor verecek. Arkadaşlarımıza hipodromlara ve tesislerde ayrıntılar verilecek. Yatılı olacak ve birçok ihtiyaç kurum tarafından karşılanacak. Elazığlı hemşehrilerimizi iş imkanı ve kaliteli mesleğe davet ederim.' 

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