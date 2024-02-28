İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

KPSS şartı olmadan personel alımı araştıranlara müjde! Alımlar başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ŞARTI OLMADAN PERSONEL ALIMI

Daimi süreli olmak üzere 17 İnşaat Mühendisi, 3 Elektrik Mühendisi, 9 Aşçı, 9 Aşçı Yardımcısı, 2 Kasiyer, 8 Temizlik personeli alımı yapılacağı öğrenildi. Başvurular 28 Şubat tarihinde sona erecek. Kadrolar için toplam 48 işçi alımı yapılacak. Başvuruların belirlenen süre içinde tamamlanması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alımları için başvurular resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği kadrolarından mezun olunması;





Aşçı ve Aşçı Yardımcısı kadrosu için en az ilkokul mezunu olunması, 2 sene deneyimli olunması, MEB onaylı hijyen belgesine sahip olunması, vardiyalı çalışmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması ve tercihen meslek liseleri yiyecek içecek servisi bölümlerinden mezun olunması; Kasiyer kadrosu için en az ilköğretim mezunu olunması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, gıda işletmelerinde görev yapmaya engel bir sağlık problemi olmaması, vardiyalı çalışmaya bir engeli olmaması ve tercihen lise ya da ön lisans mezunu olup pos yazı konusunda deneyimli olması; Temizlik İşçi kadrosu için en az ilköğretim mezunu olunması, temizlik kurallarına dikkat edilmesi, görevini yapmaya engel bir sağlık problemi olmaması ve dönüşümlü çalışmaya bir engeli olmaması şartlarının taşınması gerekiyor.