İş arayanların aradığı fırsat geldi! Ayda 30 bin TL maaşı var: Başvuran hemen işe alınıyor

Türkiye'de İş Bulma Zorluğu: 30 Bin TL'ye Eleman Bulmak Kaçınılmaz Sorun Haline Geldi

Ülkemizde gençlerin maddi getirisi yüksek işlere olan ilgisinin azalması, iş dünyasında çeşitli sektörlerin 30 bin TL gibi yüksek maaşla çalışacak nitelikli eleman bulmada zorlanmasına neden oluyor. Özellikle gençlerin emek yoğun işlere olan talebinin azalması, işçi sıkıntısını beraberinde getiriyor. İnşaat sektöründe yaşanan personel sıkıntısı, bu durumun en somut örneklerinden birini oluşturuyor. İşte detaylar...





TÜRKİYE İŞ BULMA ZORLUĞUNUN NEDENİ?

İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri Kubilay Salihvatandaş, inşaat sektöründe ciddi bir personel eksikliği yaşandığını belirterek vasıflı ve vasıfsız işçi bulmanın giderek zorlaştığını ifade ediyor. İnşaat sektöründe özellikle deneyimli usta eksikliği yurtdışında daha iyi kazanç sağlama eğiliminde olan ustaların sektördeki sıkıntıyı artırıyor. Bu durum, ödenen ücretlerin son bir yılda yüzde 400 artmasına rağmen usta bulunamadığına işaret ediyor. Örneğin, bir ustanın günlük kazancı şu an 3000-3500 lira civarında. Ancak, bu ücretlere rağmen sektörde vasıflı işçi eksikliği sürüyor.





Salihvatandaş'a göre, gençlerin emek yoğun işlere olan ilgisinin azalması, sektörde vasıflı eleman bulunmasını zorlaştırıyor. Gençler ara eleman olmak istemeyip, üniversite mezunu olmayı tercih ediyorlar. İnşaat sektöründe duvar ustası veya elektrik ustası ihtiyacı duyulsa bile gençler bu meslekleri seçmek istemiyorlar. İşe başlamak isteyen gençlerin çoğu mühendis olarak başlamak istiyor ancak tecrübe eksikliği nedeniyle alımlar gerçekleşmiyor. Ayrıca, yurt dışında iş yapan müteahhitler de daha fazla işçi çekebilmek için döviz bazlı maaşlarla cazip teklifler sunuyorlar. Sonuç olarak, ülkemizde gençlerin meslek tercihleri ve iş piyasasındaki dinamikler, sektörler arasında dengesizliklere neden oluyor ve 30 bin TL gibi yüksek maaş sunan işlerde nitelikli eleman bulmak giderek zorlaşıyor.

Vinç Operatörleri, İple Erişim Teknisyenleri ve TIR Şoförleri Aranıyor: Yüksek Maaşlara Rağmen Eleman Bulma Zorluğu

Türkiye'de, yüksek maaşa sahip iş pozisyonlarına nitelikli eleman bulma sorunu giderek artıyor. Vinç operatörlüğü gibi zorlu ve riskli mesleklerde talep edilen eleman sayısının azalması, bu sektörlerde sıkıntı yaratıyor.

Türkiye İş Makinesi Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Cavlak, vinç operatörü sıkıntısının yaşandığını vurgulayarak, gençlerin kolay para kazanma isteği ve zor işlere ilgisizliğinin bu durumu etkilediğini belirtiyor. Zorlu işleri tercih etmeyen gençlerin, sanayide çırak bulunamamasının bir örneği olarak görülen durum, sektörde bilinçli operatör eksikliğine yol açıyor. Cavlak, bu sorunu 5-6 yıl önce dile getirdiklerini ve mesleği okullara indirme çabalarına rağmen, operatör açığının zamanla arttığını ifade ediyor. Vinç operatörlüğü aylık ortalama 30 bin lira maaş sunmasına rağmen talebin azalması nedeniyle operatör eksikliği artıyor. Ayrıca, eğitim almış ve yetişmiş elemanların sektöre girmemesi, acemi operatörlerin çoğalmasına ve kazalara neden olmaya başlıyor.

İple erişim teknisyenliği de benzer bir durumla karşı karşıya. Yüksek binaları temizleyen, köprülerde ve rüzgâr türbinlerinde teknik işleri üstlenen bu meslek dalında da personel açığı yaşanıyor. İple Erişim Teknisyenlerinin başlangıç maaşı 30 bin lira olup, bu miktar 70-80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak, bu alanda çalışmak için yüksekte çalışabilme, dağcılık geçmişi ve tırmanabilme gibi özel yeteneklere sahip olmak gerekiyor.

Uzak yol TIR şoförlüğünde de personel sıkıntısı var. Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan, birçok şoförün daha yüksek kazanç elde etmek amacıyla yurt dışına gittiğini belirtiyor. Bu durum, nitelikli şoför bulma konusunda sektöre zorluklar yaşatıyor. Yüksek maaşlarla sunulan bu iş pozisyonlarına rağmen, nitelikli eleman bulma sorunu, iş dünyasının önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda.