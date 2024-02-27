İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

İş Bankası 2024 yılında farklı kadrolarda personel alacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar!

İş Bankası, bankacılık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için fırsat sunuyor. Banka, 2024 yılında farklı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı ilanları, bankanın internet sitesinde yayımlandı. İlanlara göre, en az lise mezunu adaylar başvurabilecek. Personel alımı başvuruları, online olarak yapılacak. Başvuru şartları ve ilanlar haberimizde.





İş Bankası Personel Alımı Yapılacak Kadrolar

İş Bankası, 2024 yılında farklı alanlarda personel alımı yapacak. Banka, personel ve memur alımlarını aşağıdaki kadrolarda gerçekleştirecek.

Şoför: Bankanın araç filosunda görev alacak şoförler aranıyor. Şoför alımı için en az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak, 28 yaşını doldurmamış olmak, silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olmak, en az 175 cm boyunda olmak, İstanbul’da ikamet ediyor olmak gibi şartlar aranıyor.

Müfettiş Yardımcısı: Bankanın denetim biriminde görev alacak müfettiş yardımcıları aranıyor. Müfettiş yardımcısı alımı için en az lisans mezunu olmak, iyi seviyede İngilizce bilmek, 25 yaşını doldurmamış olmak, daha önce bankanın ilgili sınavlarına katılıp mülakatta elenmemiş olmak gibi şartlar aranıyor.

Sistem Uzmanı: Bankanın bilgi teknolojileri biriminde görev alacak sistem uzmanları aranıyor. Sistem uzmanı alımı için en az lisans mezunu olmak, iyi seviyede İngilizce bilmek, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmak, daha önce bankanın ilgili sınavlarına katılıp mülakatta elenmemiş olmak gibi şartlar aranıyor.

Uzman Yardımcısı: Bankanın genel müdürlük birimlerinde görev alacak uzman yardımcıları aranıyor. Uzman yardımcısı alımı için en az lisans mezunu olmak, iyi seviyede İngilizce bilmek, işletme, iktisat, ekonomi, maliye, sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi bölümlerden mezun olmak, daha önce bankanın ilgili sınavlarına katılıp mülakatta elenmemiş olmak gibi şartlar aranıyor.

Memur: Bankanın şube ve operasyon birimlerinde görev alacak memurlar aranıyor. Memur alımı için en az lise mezunu olmak, iyi seviyede İngilizce bilmek, 28 yaşını doldurmamış olmak, daha önce bankanın ilgili sınavlarına katılıp mülakatta elenmemiş olmak gibi şartlar aranıyor.





İş Bankası Personel Alım Başvuruları Nasıl Yapılacak?

İş Bankası personel alımı başvuruları, sadece bankanın internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanların yayım tarihinden itibaren son başvuru tarihine kadar bankanın internet sitesindeki başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvuru formunda, adayların kişisel bilgileri, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi, referans bilgileri gibi bölümler bulunuyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra, adayların başvuru şartlarını sağladıklarını beyan etmeleri isteniyor. Başvuru formu onaylandıktan sonra, adayların başvuru süreci tamamlanmış oluyor

İş Bankası Personel Alım Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?





İş Bankası personel alımı başvuruları tamamlandıktan sonra, banka tarafından adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, bankanın yapacağı yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak. Yazılı sınavda, adayların genel kültür, genel yetenek, yabancı dil ve mesleki bilgi gibi alanlarda bilgileri ölçülecek. Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınavda, adayların kişilik, motivasyon, iletişim, problem çözme, takım çalışması gibi yetkinlikleri değerlendirilecek. Sözlü sınavı da başarıyla geçen adaylar, banka tarafından işe alınmaya uygun görülecek. İşe alınmaya uygun görülen adaylar, bankanın belirlediği birimlere yerleştirilecek.

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