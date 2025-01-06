İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Emeklilere Müjde! İş Bankası'ndan Özel Fırsatlar

Emekli maaşlarını banka hesaplarına taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İş Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya, emekli maaşını taşıyanlara yüz güldürücü fırsatlar sunuyor.

Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?

İş Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine, maaş seviyesine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen tutarlarda promosyon ödemesi yapacak. Promosyon miktarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

0 - 9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL



Ekstra Avantajlar Sunuluyor

İş Bankası, emekli müşterilerine yalnızca promosyon ödemesi sunmakla kalmıyor. Kampanya kapsamında emeklilere özel birkaç ek avantaj da sağlanıyor. Buna göre:

İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi üzerinden banka hesapları arasında sınırsız ve ücretsiz havale işlemi yapılabiliyor.

İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden diğer banka hesaplarına yapılacak olan 50.000 TL 'ye kadar para transferleri ücretsiz.

'ye kadar para transferleri ücretsiz. Diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekim işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Maximum Kart ve ek kartlar için yıllık ücret alınmıyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi İmkanı

İş Bankası ayrıca emeklilere 250.000 TL'ye varan kredi imkanı da sunuyor. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri, ihtiyaçlarına yönelik özel faiz oranları ile kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvuru ve detayları için bankanın resmi web adresi ziyaret edilebilir.