DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,54 -0,11%
ALTIN
2.984,32 0,51%
BITCOIN
3.517.828,53 -1,31%

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

İş Bankası, emeklilere 12.000 TL promosyon ve 250.000 TL’ye varan kredi imkanı sunuyor. İşte tüm detaylar.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:26
İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Emeklilere Müjde! İş Bankası'ndan Özel Fırsatlar

Emekli maaşlarını banka hesaplarına taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İş Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya, emekli maaşını taşıyanlara yüz güldürücü fırsatlar sunuyor.

Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?

İş Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine, maaş seviyesine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen tutarlarda promosyon ödemesi yapacak. Promosyon miktarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • 0 - 9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

  • İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Ekstra Avantajlar Sunuluyor

İş Bankası, emekli müşterilerine yalnızca promosyon ödemesi sunmakla kalmıyor. Kampanya kapsamında emeklilere özel birkaç ek avantaj da sağlanıyor. Buna göre:

  • İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi üzerinden banka hesapları arasında sınırsız ve ücretsiz havale işlemi yapılabiliyor.
  • İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden diğer banka hesaplarına yapılacak olan 50.000 TL'ye kadar para transferleri ücretsiz.
  • Diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekim işlemi gerçekleştirilebiliyor.
  • Maximum Kart ve ek kartlar için yıllık ücret alınmıyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi İmkanı

İş Bankası ayrıca emeklilere 250.000 TL'ye varan kredi imkanı da sunuyor. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri, ihtiyaçlarına yönelik özel faiz oranları ile kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvuru ve detayları için bankanın resmi web adresi ziyaret edilebilir.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor
2
İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı
3
Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!
4
Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi
5
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
6
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?
7
Üniversite fakültelerinde personel alımı! İşte detaylar ve başvuru şartları

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı