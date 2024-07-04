İş Bankası o illerde personel alımı yapacak! KPSS şartı yok: Yaş ve bölüm şartına dikkat

Türkiye İş Bankası, teknoloji departmanını güçlendirmek üzere İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde Bilgi Teknolojileri Teknisyeni pozisyonları için yeni ekip arkadaşları arıyor. Alım sürecine dair detaylar ve başvuru koşulları şu şekilde belirlenmiştir.

Türkiye İş Bankası Teknoloji Departmanı İçin Yetenekli Takım Arkadaşları Arıyor: İşte Başvuru Kriterleri!

Türkiye İş Bankası, teknoloji ekibine katılacak yeni üyeler için Sistem İşletimi Merkezi Teknisyeni, Saha Servis İşletimi Teknisyeni ve Veri Merkezi Teknisyeni pozisyonlarında personel alımı yapacaktır. Adayların başvuru için yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İlgili önlisans programlarından veya meslek liselerinden mezun olmak.

8 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 28 yaşını aşmamış olmak.

Sağlık durumu, ülkenin her bölgesinde çalışmaya uygun olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2025 Haziran ayına kadar askerlik hizmetini tecil ettirmiş olmak.

Alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih edilen nitelikler arasındadır. Seyahat engeli bulunmamak.

İstanbul, Ankara veya İzmir'de ikamet ediyor olmak.

Affedilmiş olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.

Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

Daha önce bankanın bu pozisyonlar için düzenlediği sınavlarda başarısız olmamış olmak.

İş Bankası bünyesine katılacak yeni ekip arkadaşları için başvurular yalnızca dijital platform üzerinden kabul edilecektir. Adaylar, İş Bankası'nın resmi insan kaynakları web sayfası aracılığıyla en geç 8 Temmuz 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilirler.

İş Bankası kariyer başvuru portalı için tıklayın.