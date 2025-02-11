İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Yenişehir Belediyesi'nde İşçilere Rekor Zam

Yenişehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesiyle birlikte, en düşük işçi maaşı 42 bin 800 TL'ye yükseltilmiş oldu. Bu zam, ülke genelinde yürütülen zam çalışmalarının yanı sıra belediye çalışanları için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Toplu İş Sözleşmesinin Detayları

Belediye Başkanı Ercan Özel, işçilere yapılan sevindirici zammı duyurarak, "Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 42 bin 800 TL'dir. İşçimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ek Destek ve Sosyal Haklar

Yenişehir Belediyesi, çalışanlarına sadece maaş artışı sunmakla kalmadı, aynı zamanda bir dizi sosyal hak da tanıdı. Bu bağlamda, aşağıdaki düzenlemeler hayata geçirildi:

Sosyal Paket: Daha önce geçici olarak verilen 15 bin TL'lik sosyal yardım paketi kalıcı hale getirildi.

Daha önce geçici olarak verilen 15 bin TL'lik sosyal yardım paketi kalıcı hale getirildi. Yol ve Aile Yardımı: İşçilere yol ve aile yardımı yapılacak.

İşçilere yol ve aile yardımı yapılacak. Kıdem Hakkı: Yenişehir Belediyesi'nde ilk kez kıdem hakkı tanındı.

Yenişehir Belediyesi'nde ilk kez kıdem hakkı tanındı. İkramiye Artışı: Yılda 48 gün olan ikramiye sayısı, 2025 yılında 72 güne, 2026 yılında ise 84 güne çıkarılacak.

Yılda 48 gün olan ikramiye sayısı, 2025 yılında 72 güne, 2026 yılında ise 84 güne çıkarılacak. Yıllık İzin Ücretleri: Yıllık izin ücretleri artırıldı.

Önemli Bir İlk

Başkan Ercan Özel, Bursa'da toplu iş sözleşmesi imzalayan ilk belediye olmalarının da ayrıca bir önem taşıdığını vurguladı. Bu gelişme, işçilerin refah düzeyini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.