İşi gücü bırakan ŞOK'a koşacak! Bu ürünler yarı fiyatına düştü: Bitmeden yetişin!

ŞOK Marketlerde o tarihten itibaren büyük indirim başlıyor. 2 yıl garantili ürünler katalogta ve raflarda yerini alacak. Hangi tarihlerde indirim başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.

O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!

ŞOK Marketler'de büyük indirim kampanyası başladı. 16 Aralık 2023 tarihi kataloğu yayımlandı.

ŞOK Marketlerde 16 Aralık 2023 tarihi itibari ile aktüel ürünler katalofta yer aldı. Müşteriler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 2 yıl garanti imkanıyla beyaz eşya ürünleri de kampanyaya dahil edildi.