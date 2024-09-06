İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 6 Eylül 2024 tarihinde yayımladığı resmi ilanla, bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda, 2023 ve 2024 KPSS puanıyla ya da KPSS’siz başvurular alınacak. İlana başvurmak isteyen adaylar için kontenjanlar, başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm detaylar açıklandı. İşte İŞKUR’un personel alımı ilanıyla ilgili tüm bilgiler…

HANGİ KONTENJANLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

İŞKUR’un bilişim alanında gerçekleştireceği personel alımında farklı pozisyonlar için kontenjan ayrılmış durumda. Buna göre alınacak personel sayısı ve pozisyonlar şu şekildedir:

1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

1 Ağ Güvenlik Uzmanı

1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı

1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı

1 Front-End Web Yazılım Uzmanı

3 Takım Lideri ve Kıdemli Yazılım Uzmanı

4 Kıdemli Yazılım Uzmanı

6 Yazılım Uzmanı

2 Mobil Yazılım Uzmanı

İŞKUR, toplamda 20 bilişim personeli istihdam edecek ve bu personeller farklı teknolojik ve yazılım alanlarında görev yapacak.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELER?

İŞKUR bilişim personeli alımı için başvuruda bulunacak adayların bazı genel ve özel şartları karşılaması gerekiyor. Genel başvuru şartları arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Bu şartların yanı sıra adaylardan, çalışacakları pozisyonların gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları bekleniyor.

ÖZEL ŞARTLAR: HANGİ YETENEKLER GEREKİYOR?

Bilişim personeli alımı için İŞKUR, adaylardan bazı özel yetenek ve niteliklere sahip olmalarını bekliyor. Bu özel şartlar arasında şunlar öne çıkıyor:

Bilgi ve teknolojiye yatkınlık : Adayların, güncel teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olması bekleniyor.

: Adayların, güncel teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olması bekleniyor. Takım çalışmasına uygunluk : Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iyi iletişim becerilerine sahip adaylar tercih ediliyor.

: Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iyi iletişim becerilerine sahip adaylar tercih ediliyor. Yoğun çalışma temposuna uyum : Yoğun ve stresli iş ortamlarına kolayca adapte olabilecek adaylar aranıyor.

: Yoğun ve stresli iş ortamlarına kolayca adapte olabilecek adaylar aranıyor. Programlama dillerine hakimiyet: Adayların, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve en az iki programlama dilini bildiklerini belgelendirmeleri gerekiyor.

KPSS VE YDS ŞARTI NEDİR?

İŞKUR, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuracak adaylardan 2023 veya 2024 yıllarında yapılmış olan KPSS’den (P3 puan türü) en az 70 puan almış olma şartı arıyor. Ayrıca, YDS’den İngilizce dilinden puan alınmış olması gerekiyor.

Ancak, KPSS puanı olmayan adaylar da ilana başvuru yapabilecek. KPSS puanı olmayan adayların başvuruları değerlendirilirken, puanları 70 olarak kabul edilecek ve YDS puanı ise 0 olarak dikkate alınacak. Bu durum, KPSS’siz başvuru yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

İŞKUR personel alımı için başvurular 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 23 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

İlgili tarihler arasında başvuru yapmayan adaylar başvuru sürecini kaçırmış sayılacak ve bu tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İŞKUR PERSONEL ALIMI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. Özellikle, ilan edilen pozisyonlar için gerekli şartları karşılayan adaylar, eksiksiz ve doğru belgelerle başvuru yapmalıdır. Adayların, güncel programlama dillerine hakimiyet şartını belgelemeleri gerektiği unutulmamalıdır. Eksik veya yanlış bilgi veren adaylar, başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İŞKUR personel alımı başvuruları, KPSS puanlı ve KPSS puansız seçenekleriyle esneklik sunmakta, bu da geniş bir aday kitlesine hitap etmektedir. Ayrıca, YDS puanı olmayan adaylar da 0 puanla değerlendirilerek başvuru yapabilirler.

İŞKUR BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İÇİN FIRSATI KAÇIRMAYIN

İŞKUR’un yayımladığı bilişim personeli alım ilanı, bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS’li ve KPSS’siz başvuru seçenekleriyle farklı pozisyonlara yerleştirilecek adaylar, İŞKUR bünyesinde çalışma fırsatı bulacaklar.

Başvuru süreci 9-23 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu süre zarfında başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. İlgilenen adaylar için bu önemli fırsatı kaçırmamak, belirtilen şartlara uygun şekilde başvurularını tamamlamak büyük önem taşıyor.