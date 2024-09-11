İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

Sağlık sektörüne İŞKUR bünyesinde adım atmak isteyenler için yeni fırsatlar açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklama kapsamında hastanelere personel alımı ile alakalı bir çok ilan yayımlandığı bilinirken, kariyerine kamu hastanelerinde devam etmek isteyenlerin başvuru için acele etmesi gerekiyor. Kamu hastanelerindeki personel açığını kapatmak amacıyla İŞKUR tarafından yeni programlar açıklanmaya devam ediyor. Sağlık personeli ve destek hizmetleri alanında birçok pozisyon için başvurular kısa bir süre önce başlamış iken, İŞKUR üzerinden yapılan hastane personel alımlarına başvurmak isteyen adayların bazı şartları taşıması zorunluluğu da bulunuyor.





İŞKUR KAMU HASTANELERİ PERSONEL ALIMI





İŞKUR hastane personeli alımları için başvuru şartları ve hangi pozisyonlarda personel alımı yapılacağı merak ediliyor. İŞKUR tarafından yayımlanan yeni iş ilanlarında hemşire, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli gibi pozisyonlarda açık bulunduğu da belirtilmiş bulunuyor. İlan edilen pozisyonlar ile iş arayan bireylerin yetenek ve eğitim seviyelerine göre uygun pozisyonlara yerleşmesi sağlanacak.









İŞKUR HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI





İş arayanların İŞKUR üzerinden hastane personeli alımına başvurmaları için bazı temel koşulları sağlamaları gerekmekte. Adayların başvuru yapabilmeleri için gereken şartlar arasında en az 18 yaşında olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları öncelikli olarak dikkat çekiyor. Öte yandan aşağıda yer alan maddelerdeki şartlara da sahip olunması zorunluluğu mevcut.

· İŞKUR'a kayıtlı olma zorunluluğu,

· Pozisyonun eğitim şartlarını karşılama gerekliliği,

· Kamu haklarından mahrum olmama durumu,

· Erkek adaylar için askerlik durumunun tamamlanmış, muaf veya ertelenmiş olması gibi şartlar da başvuru şartlarında yer alıyor.





İŞKUR HASTANE PERSONELİ ALIMI HANGİ POZİSYONLARDA OLACAK?





2024 yılı içerisinde İŞKUR üzerinden yapılan hastane personel alımlarında en çok dikkat çeken pozisyonlar hemşire, hasta bakıcısı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, hasta danışmanı ve ambulans şoförü olarak bilinmekteyken, Başvuru Süreci ve İŞKUR Kayıt İşlemleri, aday olmak isteyen kişilerce merakla araştırılıyor.

İŞKUR üzerinden yapılan hastane personel alımlarına başvuru işlemleri online üzerinden tamamlanıyor. Öte yandan adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden profil bilgilerini revize ederek yeni pozisyonlar hakkında bilgilere sahip olabilmekte ve başvurularını da bu sayede kolaylıkla yapabilmektedir.