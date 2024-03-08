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Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız

Farklı bilgiler öğrenilmeye devam ederken ıslak mendil ve limon arasındaki birleşime gözleriniz inanamayacak. İki malzeme ile hazırlanacak püf nokta sizi birçok ürünü boşa harcamaktan kurataracak. İşte limonu ıslak mendile sıktığınızda görecekleriniz haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:59
Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız

Islak mendile limon sıkmak çok basit bir işlem gibi görünse de çok işe aslında sizi birçok ürüne para harcamanıza engel olacak. Size vereceğimiz bu pratik yöntem sayesinde bir mucizeye tanık olacaksınız. İşte detaylar...

Egzersiz, heyecan, stres, fiziksel olarak yorgunluk, aşırı baharat tüketimi durumlarında vücutta terleme artarken toksinler dışarıya bırakılıyor. Sıklıkla yaz aylarında daha fazla terleme yaşandığında kışları da rastlanılmaktadır. Terlemeler kötü kokulara neden olurken ne kadar parfüm sıkılsada bu kokular kolay kolay geçmez. Bu öneriyle beraber ter kokularından anında kurtulabileceksiniz.

Metabolizmayı hızlı çalışması ve bu durumdan ötürü ufak adımlarda su gibi ter atılıyor. Bu terlemeler istenmeyen koku ve koltuk altı leklerine neden olmaktadır. Parfüm ve deodorantlara tonlarca para vermenize gerek kalmayacak.
ter kokusu
TER KOKUSUNA SON
Ter kokusundan kurtulmanın yolları araştırılırken ıslak mendilin üzerine limon sıkılması etkili yöntemdir. Limon olmadığında beyaz sirkede tercih edilebilir. O mendille koltukaltınızı siliniz. Limon sıktığınızda ise hem narenciye kokusu yararken hem de ferah bir his verir.

TER KOKUSUNU ÖNLEME YÖNTEMLERİ
1 kalıp beyaz sabun
Bol miktarda su
Yaz aylarında terleme çok olurken bunun nedeni ise koltuk altı kısmında terlemeden ötürü çok yoğun miktarda terleme ve bunun sonucunda iz kalmaktadır. Terlemeyle beraber koltuk altı bölgesinde yoğun görülerek hem sizler hem de çevrenizdeki insanlar etkilenmesine neden olur.

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