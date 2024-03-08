Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız

Islak mendile limon sıkmak çok basit bir işlem gibi görünse de çok işe aslında sizi birçok ürüne para harcamanıza engel olacak. Size vereceğimiz bu pratik yöntem sayesinde bir mucizeye tanık olacaksınız. İşte detaylar...
Egzersiz, heyecan, stres, fiziksel olarak yorgunluk, aşırı baharat tüketimi durumlarında vücutta terleme artarken toksinler dışarıya bırakılıyor. Sıklıkla yaz aylarında daha fazla terleme yaşandığında kışları da rastlanılmaktadır. Terlemeler kötü kokulara neden olurken ne kadar parfüm sıkılsada bu kokular kolay kolay geçmez. Bu öneriyle beraber ter kokularından anında kurtulabileceksiniz.
Metabolizmayı hızlı çalışması ve bu durumdan ötürü ufak adımlarda su gibi ter atılıyor. Bu terlemeler istenmeyen koku ve koltuk altı leklerine neden olmaktadır. Parfüm ve deodorantlara tonlarca para vermenize gerek kalmayacak.
TER KOKUSUNA SON
Ter kokusundan kurtulmanın yolları araştırılırken ıslak mendilin üzerine limon sıkılması etkili yöntemdir. Limon olmadığında beyaz sirkede tercih edilebilir. O mendille koltukaltınızı siliniz. Limon sıktığınızda ise hem narenciye kokusu yararken hem de ferah bir his verir.
TER KOKUSUNU ÖNLEME YÖNTEMLERİ
1 kalıp beyaz sabun
Bol miktarda su
Yaz aylarında terleme çok olurken bunun nedeni ise koltuk altı kısmında terlemeden ötürü çok yoğun miktarda terleme ve bunun sonucunda iz kalmaktadır. Terlemeyle beraber koltuk altı bölgesinde yoğun görülerek hem sizler hem de çevrenizdeki insanlar etkilenmesine neden olur.
Islak mendile limon sıkmak çok basit bir işlem gibi görünse de çok işe aslında sizi birçok ürüne para harcamanıza engel olacak. Size vereceğimiz bu pratik yöntem sayesinde bir mucizeye tanık olacaksınız. İşte detaylar...
ÇOK OKUNAN HABERLER
Ayda 3.154 TL öderim diyenler dikkat! O banka 50.000 TL kredinizi hazırladı!
7 gün içinde hesaplara para yağacak: Bakanlık milyonlarca lira ödüyor
Akbank elini taşın altına koydu! 150.000 TL'lik şipşak kredi için bunu yapın yeter
Kamu bankası kanatlarını açtı! 32 güne senelerin rekorunu kırıyor: 20 bin TL 32 güne ödeniyor
1999-2005 arası işe girenlere erken emeklilik! Bu şart varsa bayram edeceksiniz
Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız
Cebinizde 10 TL varsa hemen çıkarıp bakın! Şoke eden detay ortaya çıktı
Geliri bu miktarın altında olana başvuru açık! Bu ay 12.000 TL devlet yardımı yapılacak
60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak
4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı
Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek
Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek