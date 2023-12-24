Ispanak pişirirken bu püf noktasını uygulayın! İçine eklendiğinde lezzetini nirvanaya çıkarıyor!

Ispanak ve pırasanın sağlığa olan faydalarını keşfedin! Bu sebzeler, pişirirken bir bardak tavuk suyu eklemekle lezzetlerini artırabilir. Ispanak, vücuda demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller sağlayarak kan yapımını destekler ve kemik sağlığını korur. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Pırasa ise sindirim sistemini düzenler, lif içeriği ile sindirimi destekler, kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığını korur. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. İşte detaylar...





ISPANAK VE PIRASANIN SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI

Ispanak ve pırasayı pişirirken, aşçılar tavuk suyu eklemenin yemeği daha lezzetli hale getirdiğini belirtiyorlar. Normal su yerine tavuk suyu kullanılması önerilir. Ancak, çeşme suyu kullanmaktan kaçınılmalıdır çünkü çeşme suyu yemeğin tadını bozabilir ve sağlığa zarar verebilir.

Ispanak ve pırasa kavurması tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir: 500 gram ıspanak, 2 adet pırasa, 2 adet soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, yoğurt ve sarımsak. Ispanaklar temizlenip yıkandıktan sonra üzerine kaynar tavuk suyu dökülüp kapağı kapatılarak 5 dakika kadar bekletilmelidir. Pırasalar yıkanıp doğranır ve sıvı yağ tavaya dökülür. Soğanlar küp küp doğranıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Kırmızı toz biber eklenir, suyu süzülmüş ıspanak ve pırasa, tuz eklenip kavrulur. Sarımsaklı yoğurt, servis edilecek tabağın dibine yayılır ve üzerine ıspanaklı pırasa karışımı dökülerek servis edilir. Afiyet olsun!