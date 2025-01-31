İspanya'da Kira Artışları Protesto Ediliyor: Barselona'da Tahliye Engellendi

İspanya'da Kira Artışları Protesto Ediliyor

İspanya'nın Barselona kentinde kira artışları ve konut sorunları, toplumsal tepkileri artırmaya devam ediyor. Bugün, 22 yıldır kiracı olarak yaşayan öğretmen Josep Torrent’in evinden mahkeme kararı ile çıkartılması girişimi, yüzlerce kişi tarafından engellendi.

Barselona’da 22 Yılın Ardından Evden Çıkarılma Girişimi

Casa Orsola apartmanında yaşayan 49 yaşındaki Torrent'in tahliyesi için hazırlanan mahkeme kararının duyulmasının ardından, mahalle sakinleri ve aktivistler bir araya geldi. "Tahliye edemezler, Casa Orsola'yı savunuyoruz" pankartları açarak, barışçıl bir eylemle Torrent'e destek sağladılar.

Güvenlik koşullarının yeterli olmadığı gerekçesiyle tahliye işlemi 4 Şubat'a ertelendi. Lioness Inversiones adlı yatırım şirketinin 2021'de satın aldığı bina, eski kiracılar için tahliye kararı vermişti ve Torrent bu karardan etkilenen ilk kişi oldu.

Tahliye Davaları ve Toplumsal Gelişmeler

Yeni kiracıların aylık 2 bin avro ödediği evlerde, eski kiracı olarak 700 avro ödeyen Torrent, Başbakan Pedro Sanchez, Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Salvador İlla ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni'ye hitaben bir mektup yazdı. Mektubunda, tahliyelerin durdurulması için yardım talep etti.

İspanya'da 2022 yılında, resmi verilere göre, günlük ortalama 73 evden tahliye vakası gerçekleşti. Geçen yıl %75'inin kirasını ödeyemeyen kiracılar arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca, son 10 yılda konut fiyatları ortalama %29, kiralık konut fiyatları ise %78 oranında artış gösterdi.

Buna rağmen, sol koalisyon hükümetinin, 2020'de Kovid-19 salgını sırasında getirdiği tahliye yasakları 2025 yılına kadar uzatıldı. Ancak 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yüksek sayıda tahliye işlemi gerçekleştirildi.