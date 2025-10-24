İspanya Polisi Picasso'nun 3 Ekim'den Beri Kayıp Tablosunu Buldu

İspanya Ulusal Polisi, 3 Ekim'den beri kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun 'Gitarlı natürmort' adlı tablosunun bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:09
'Gitarlı natürmort' paket içinde bulundu, soruşturma sürüyor

İspanya Ulusal Polisi, ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait ve 3 Ekim'den bu yana kayıp olduğu açıklanan tablonun bulunduğunu duyurdu.

Polis açıklamasına göre, sergi için Madrid'den Granada'ya taşınma sırasında kamyondan çıkmayan ve kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun 'Gitarlı natürmort' adlı tablosu bulundu.

Soruşturmayı 10 Ekim'den itibaren yürüten Ulusal Polis'e bağlı Tarihi Eserler Departmanı, tablonun bir paket içinde olduğunu ve taşıma kamyonuna yüklenmemiş olma ihtimalini değerlendirdi. Departman, soruşturmayı halen açık tuttuğunu bildirdi.

Açıklamada, Picasso'nun 1919 tarihli 'Gitarlı natürmort' tablosunun, Caja Granada Vakfı'nın girişimiyle yapılacak sergi için diğer 56 eser ile birlikte 25 Eylül'de depoya kaldırıldığı; 3 Ekim'deki nakliyat sırasında tablonun çıkmaması üzerine vakfın polise başvurduğu belirtildi.

