İstanbul baraj doluluk oranlarındaki artış sevindirdi: İşte güncel veriler

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlar, şehrin su kaynaklarına önemli katkı sağlıyor. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul barajlarının doluluk oranlarında yaşanan artışı paylaştı. Başa, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 82,58'e çıktığını duyurdu.



Bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte artan su seviyeleri, İstanbul'un su kaynaklarının geleceği adına umut veriyor. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, şu an itibarıyla barajlarda 717 milyon 317 bin metreküp su bulunuyor.

Şafak Başa, vatandaşları su tüketimine dikkat etmeye çağırarak, günlük tüketimdeki artış trendine rağmen suyun dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yaşayanlar, artan su kaynaklarının şehir için olumlu bir gelişme olduğunu düşünerek, doğal kaynakların korunmasına önem vermeye devam ediyor.



