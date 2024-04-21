Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

İstanbul baraj doluluk oranlarındaki artış sevindirdi: İşte güncel veriler

Yağışlarla birlikte İstanbul barajlarında su seviyesi yükseliyor, vatandaşlar suyun güncel durumunu merak ediyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 14:48
İstanbul baraj doluluk oranlarındaki artış sevindirdi: İşte güncel veriler

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlar, şehrin su kaynaklarına önemli katkı sağlıyor. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul barajlarının doluluk oranlarında yaşanan artışı paylaştı. Başa, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 82,58'e çıktığını duyurdu.

Bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte artan su seviyeleri, İstanbul'un su kaynaklarının geleceği adına umut veriyor. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, şu an itibarıyla barajlarda 717 milyon 317 bin metreküp su bulunuyor.

Şafak Başa, vatandaşları su tüketimine dikkat etmeye çağırarak, günlük tüketimdeki artış trendine rağmen suyun dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yaşayanlar, artan su kaynaklarının şehir için olumlu bir gelişme olduğunu düşünerek, doğal kaynakların korunmasına önem vermeye devam ediyor.

istanbul

İLGİLİ HABERLER

Bankalar emekliye kesenin ağzını açtı! 22.500 TL'lik süper ödeme için tek işlem yeter

Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Dolar kurunda 100 TL bombası patladı! 1 doları olan bile o tarihten önce döviz bürosuna koşacak

Memurlara aylık 8 bin 500 TL ek yardım geliyor! O memurlara meclisten onay çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

İkinci el fiyatına sıfır Toyota Corolla! 361 bin TL'ye sıfır kilometre araç kapıda

Memurlara aylık 8 bin 500 TL ek yardım geliyor! O memurlara meclisten onay çıktı

Belediyeye 18-50 yaş arası personeller alınacak! En az ilkokul mezunu olma şartıyla

Bankalar emekliye kesenin ağzını açtı! 22.500 TL'lik süper ödeme için tek işlem yeter

81 ildeki altın sahiplerine acil duyuru! Hemen elinizden çıkarın, yasaklanıyor

O tarihten önce depoları fulleyin! Akaryakıta okkalı zam yola çıktı

Elinizdeki altın sahte olabilir! Hemen bu detayı kontrol edin: Darphane uyardı

Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

Dolar kurunda 100 TL bombası patladı! 1 doları olan bile o tarihten önce döviz bürosuna koşacak

Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Ünlü ekonomist acı tabloyu açıkladı! O kişilerin parası buhar olacak!

Bitcoin alıp satanların gözü kulağı o tarihte! Dipten zirveye çıkış için tarih verildi