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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başladı! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor

Son günler birçok kurum ve kuruluştan işe alım haberleri ardı ardına geliyor. İşsiz vatandaşın yüzünü güldürecek son iş haberi İBB’den geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 04.06.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 19:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başladı! Deneyimli deneyimsiz fark etmiyor

İstanbul’da yaşayanlar için müjde! İş arayan vatandaşa bir müjdede İBB ‘den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deneyimli ve deneyimsiz personel alacağını açıkladı. Detaylar haberimizde…

dizi

İBB İSPER 107 PERSONEL ALIMI YAPACAK! YENİ MEZUN VEYA DENEYİMLİ

İBB İSPER 107 kişilik personel alımı ilanı yayınladı. Seçim sonrası ilk duyurular yapılıyor ve deneyimli ve deneyimsiz personel alımına ilişkin detaylar aktarılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışan alımına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı. İŞKUR'da yayımlanan duyuruya göre, İstanbul'un insan kaynakları yönetimi departmanındaki açığı kapatmak amacıyla genel başvuru adı altında 107 kişinin işe alınacağı açıklandı. Hem deneyimli hem de deneyimsiz personel alımı yapılacağı açıklandı. Engelli adayların da başvuruları kabul edilecektir. Kontenjanlar ve detaylar nelerdir?

İLAN BİLGİSİ NEDİR?

İSPER'in yayınladığı duyuruya göre Ortak Başvuru adı altında 107 kişiyi işe alacaklar. Çeşitli ilanlarla birlikte yayınlanan ilanların kota tahsisi ve koşulları belirlendi.

Tecrübeli veya tecrübesiz olmanızın bir önemi yok. Kalıcı adaylardan 107 kişilik bir işgücüyle,

HANGİ KADRLARDA PERSONEL ALINACAK?

8 Aşçı Yardımcısı işe alınacaktır.

4 Temizlik Görevlisi işe alınacaktır

25 Genel Başvuru yapılacaktır.

50 Engeli Genel Başvuru yapılacaktır.

10 Sahne Aksesuarcısı işe alınacaktır

10 Sahne Makinisti işe alınacaktır

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ISPER kapsamına alacağı bireysel adaylar arasında genel olarak;

İlkokul veya üzeri diplomaya sahip olmak (lisans diploması tercih edilir)

Tecrübeli veya tecrübesiz

Takım ruhuna uyum,

Çözüm ve hizmetleri hedef alalım,

Temizlik ve ofis personeli olarak çalışacak,

İyi iletişim becerisine sahip,

Kalıcı statü alımı için MS Office programlarının aktif kullanımı aranacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER tarafından yayımlanan duyuruya göre başvuruların, duyurunun yayınlandığı 8 Mayıs 2024 tarihi ile en geç 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılabilecek.

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