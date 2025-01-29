İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

İstanbul'da Otopark Krizine Çözüm: Bedava Hizmet!

İstanbul'da otopark sorununa çözüm niteliğinde bir gelişme yaşandı. Halkbank ile İSPARK arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Paraf kart kullanıcılarına bedava otopark hizmeti sunulacağı duyuruldu. Bu yeni kampanya, hem trafik hem de otopark sorunlarının giderek arttığı şehirde, araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak.

Kampanyanın Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında kurulan İSPARK, özellikle son dönemlerdeki zamlarla birlikte özel otoparklarla rekabet edemez hale geldi. 1 Ocak'ta yapılan %115'lik zam, araç sahiplerini zor durumda bırakmıştı. Ancak, şimdi Halkbank, Paraf kart kullanıcıları adına özel bir kampanya başlatarak bu duruma çözüm sunmakta.

Halkbank'ın sunduğu kampanya sayesinde, tek seferde yapılacak 500 TL'lik alışveriş karşılığında İSPARK'taki yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda ise 4 saat ücretsiz parklanma hakkı kazanılacak.

Kampanyadan Yararlanmak İçin Ne Yapmalısınız?

Kampanyadan faydalanmak oldukça kolay. PARK yazıp, ardından kartınızın son altı hanesi ile araç plakanızı aralarında boşluk bırakarak 3404 numarasına SMS göndermek yeterli. Ancak, süre aşımı durumunda İSPARK'ın standart tarifeleri geçerli olacak.

Kampanya kapsamında her ay en fazla 2 kez ücretsiz parklanma hakkı kazandırılacak. Fakat, bu hakka sahip olabilmek için kampanya kaydı oluşturulmasının ardından 500 TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor.

İstanbul'da trafik ve otopark sorununu bir nebze de olsa hafifletecek olan bu kampanya, araç sahiplerine büyük bir nefes aldıracak.