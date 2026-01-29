İstanbul'dan Erzurum Oltu'ya 45 Kg Mama: 10 Yavruya Destek

Halitpaşa Mahallesi'nde çatıda doğan yavrular için hayvanseverler seferber oldu

Erzurum’un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesinde, uzun süredir kullanılmayan bir evin çatısında bir sokak köpeğinin 10 yavru dünyaya getirdiği öğrenildi.

Yavruların haftalardır mahalle sakinleri tarafından beslendiğini aktaran Naime Aslan, maddi imkânlarının tükendiğini ve soğuk hava koşullarının bakım sürecini zorlaştırdığını belirtti.

Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen hayvansever Zehra Demir, İstanbuldan temin ettiği 45 kilo köpek mamasını Oltu’ya gönderdi. Mamaları teslim alan Naime Aslan, Demir’e duyarlılığı için teşekkür etti.

Aslan yetkililere seslenerek, yavruların bakım ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı: "Ya mama desteğinde bulunsunlar, ben bakmaya devam edeyim ya da gelip yavruları alarak bakım altına alsınlar. Ancak çöpe atılmalarını istemiyorum. Soğuk havalarda bakımsız kalmasınlar".

Mahalle halkı ve hayvanseverler ile yardımlaşma sürerken, yavrular için kalıcı bir çözüm ve yetkili destek bekleniyor.

