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İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

İstanbul Üniversitesi, çeşitli fakültelerinde görev alacak Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuru kabul etmeye başladı. Adaylar, başvurularını şahsen ya da posta yoluyla yapabilirler.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:11
İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 2547 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 12 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. İşte başvuru için gerekli evraklar:

 

Başvuru Dilekçesi: Örneği, üniversitenin resmi web sitesinde duyurular/formlar kısmında bulunabilir.

Biyometrik Fotoğraf: 1 adet, öğretim üyesi kadrolarına başvuru formu ile birlikte.

Özgeçmiş ve Yayın Listesi: Yabancı dil belgesi ile birlikte.

Diploma ve Belge Fotokopileri: Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri.

Akademik Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu: Web sitesinde yer alan duyurular/formlar kısmında mevcut.

Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu: Web sitesinden temin edilebilir.

Asgari Koşullar Bildirim Formu: Beyanname olarak hazırlanacak.

Adli Sicil Kaydı: E-Devlet üzerinden temin edilebilir.

Biyometrik Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş olmalı.

Kimlik Fotokopisi: Başvuru evrakları arasında bulunmalıdır.

Araştırma Eserleri: Profesör kadrosuna başvuracaklar için başlıca araştırma eserlerinin örnekleri.

Askerlik Durum Belgesi: E-Devlet üzerinden alınabilir.

SGK Hizmet Belgesi: HİTAP'tan alınan hizmet belgesi.

İlan Fotokopisi: Başvuru dosyasına eklenmelidir.

USB Bellek: Profesör kadroları için 8, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 6 adet USB bellek.

 

BAŞVURU DETAYLARI

Adayların başvuruları, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ise ilgili birimlere yapılacaktır.


BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖNEMLİ BİLGİLER

Başvuru Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2024

Başvuru Bitiş Tarihi: 12 Ağustos 2024 (Mesai saati bitimi itibariyle)

Başvurular: Şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmelerden üniversite sorumlu değildir.

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmamalıdır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliği onaylanmış olmalıdır.

Erkek adayların askerlik durumunda mahkeme veya bakaya durumu olmamalıdır.

Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi, gerekli gördüğü takdirde ilanı iptal edebilir.

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