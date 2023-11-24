İstanbul’da Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Gece Başlıyor: Dikkat Cezası Ağır!

İstanbul’da kış lastiği uygulaması 25 Kasım’da başlıyor. Ticari araçlarda zorunlu olan uygulama, özel araçlarda tavsiye ediliyor. Cezası 2 bin 568 TL.

İstanbul’da Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Gece Başlıyor: Dikkat Cezası Ağır!
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İstanbul’da Kış Lastiği Uygulaması Bugün Başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, İstanbul’da bu yıl erken başlıyor. İstanbul Valiliği, meteorolojik verilere göre uygulamanın 25 Kasım’da yani bu gece başlayacağını duyurdu.

İstanbul’da Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Gece Başlıyor: Dikkat Cezası Ağır!

Kış Lastiği Takmayana Ağır Cezalar Var

Kış lastiği uygulaması, İstanbul’da bu gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 2 bin 568 TL idari para cezası uygulanacak. Özel araçlarda ise kış lastiği zorunluluğu yok ancak can ve mal güvenliği için tavsiye ediliyor.

İstanbul’da Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Gece Başlıyor: Dikkat Cezası Ağır!

Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Bitecek?

Kış lastiği uygulaması, normalde 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da bitiyordu. Ancak İstanbul’da bu yıl hava şartları nedeniyle uygulama 25 Kasım’a çekildi. Uygulama, 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Kış Lastiği Takmak Zorunda Olan Araçlar Hangileri?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre, 25 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanmak zorunludur. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak kış lastiği kullanımı, kış aylarında karlı, buzlu ve kaygan yollarda güvenli sürüş için önerilmektedir.

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