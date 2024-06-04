İstanbullular dikkat! Tehlike çanları çalıyor! Düştükçe düşüyor

Sıcak hava 2 gündür hat safhada etkisini göstermeye devam ediyor. Haziran ayı bir geldi pir geldi dedirten sıcaklarda hissedilen hava 40 dereceye kadar ulaşırken, vatandaş Temmuz ve Ağustos aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor. Yaklaşık üç gündür sıcak hava etkisini haylice göstermeye başladı. Sıcaklıkların etkisi suların buharlaşmasına bile mahal verirken, yağmur yağmaması ve çok kurak geçmesi durumun da İstanbullu yine susuzlukla karşı karşıya kalacağa benziyor.

Kış mevsiminde kar yağmasa da yağışlı geçen bahar mevsimi İstanbul’daki barajları yüksek seviyelerde doldurmuştu. Geçtiğimiz 2 senenin en yüksek doluluk oranı yüzde 83’e ulaşmıştı. Ancak ülkenin en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı uyarı sıcakların başladığı 3. gün verildi.





Hava sıcaklığından mütevellit baraj doluluk oranlarının yavaş yavaş düşmeye başladığı gözlemlenirken, an itibari ile yüzde 79’a kadar düştüğü belirtildi. Oysa ki kış ve bahar aylarında doluluk konusunda hiç bir sıkıntı bulunmadığı belirtilen baraj doluluk oranları, geçtiğimiz yaz yüzde 16 civarına kadar düşmüştü.

İSKİ tarafından yapılan açıklama ile birlikte doluluk oranlarında düşüş yaşandığı belirtlirken, İstanbul için alarm çanları çalmaya başladı. Barajlardaki düşüş eğilimi devam ediyor.

İstanbul, ülkemizin en kalabalık şehri olarak bilinmektedir. Tarihi açıdan zenginliğinin yanı sıra coğrafi olarak da büyük önem arz etmektedir. Özellikle de son yıllarda iklim değişikliğinin etkisi tüm dünya da olduğu gibi İstanbul’u da etkisi altına almış bulunmaktadır. Yaşan kalitesini etkileyecek baraj doluluk oranları ile birlikte su kaynakları da sıcak havalarda tehlike arz etmektedir.

İklim değişikliğinin bir etkisi olarak barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüş vatandaşın yaz mevsiminde en mustarip olduğu sorunlardan biridir. Bu kapsamda su kaynaklarının sürdürüle bilinir bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Her bireyin su tasarrufu ve bilinçli su kullanımı konusunda tecrübe kazanması gerekliliği mevcut iken, geleceği korumak adına da dikkatli kullanılması önem arz etmektedir.