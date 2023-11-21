İstenmeyen tüylerden kurtaran bilinmeyen yöntem! Yılların çilesi böyle sona erecek

İnsan vücudunun bazı bölgelerinde istenmeyen tüyler ortaya çıkabilir. Bu durum zamanla özgüven eksikliğine yol açabilir ve sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Bazı kişiler kimyasal yöntemleri tercih ederken, Osmanlı dönemine kadar uzanan doğal epilasyon yöntemleri de bulunmaktadır. Üstelik bu doğal ve sağlıklı yöntemle istenmeyen tüyler bir sürenin amamen yok olacaktır. Hamamböceği tozu kullanımı en ucuz ve en kolay yöntemlerden biridir ve oldukça sağlıklı olarak bilinir.

Osmanlı döneminde hamamlarda kullanıldığı bilinen bu tozun kokusunun nedeni su ile içerdiği kükürtün etkileşimidir. Aslında bu toza Hürrem otu da denir ve oldukça faydalıdır. Cildinize zarar vermeden tüyleri temizler.

Günümüzde pek çok kişi istenmeyen tüylerden kurtulabilmek adına kimyasal yöntemleri tercih ediyor ancak doğal yöntemler de mevcut. Ayrıca lazer, epilasyon ve elektroliz de teknoloji geliştirmede tercih edilen yöntemler arasındadır. İşte istenmeyen tüylerden ve tüylerden kurtulmanın diğer doğal yolları…

Limon ve Tuz: Limonun suyu ile tuz tüylerin büyümesini yavaşlatan doğal maddelerdir. 1 limonun suyunu sıktıktan sonra içine 2 çay kaşığı kadar tuz ekleyin. Karışımı daha sonra tüylü bölgelere uygulayın. 15 daka sonra bölgeyi yıkayın. Bu yöntem haftada bir kez kullanılabilir.





Şeker ve Bal: Şeker ve bal tüylerin köklerini tıkar ve tüylerin uzamasını zorlaştırır. 1 yemek kaşığı şekeri ve 1 yemek kaşığı balı bir kapta karıştırın. Karışımı daha sonra tüylü bölgelere uygulayın. Daha sonra bol suyla durulayın. Bu yöntem haftada bir kez kullanılabilir.

Karbonat ve Türk Kahvesi Telvesi: Kabartma tozu ve Türk kahvesi telvesi tüylerinizi inceltecek ve daha az fark edilmesini sağlayacaktır. Bir kapta bir çay bardağı kadar karbonat ile bir çay bardağı kadar Türk kahvesi tozunu karıştırın. Karışımı daha sonra tüy olan bölgelere uygulayın. 15 dakika kadar bekleyin ve daha sonra durulayın. Bu yöntem haftada bir kez kullanılabilir.





Aloe Vera: Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olan ve iltihabı azaltan bir bitki olan aloe vera jelini tüy olan bölgelere sürün ve 15 dakika bekletin. Daha sonra bol su ile durulayın.

Sirke ve yeşil çayın tüy sorunlarınızı temelden çözebileceğini biliyor muydunuz? Detaylar burada..

Sirke: Tüylerin büyümesini yavaşlatan asidik bir maddedir. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışımı tüylü bölgelere uygulayın ve 15 dakika bekletin. Daha sonra bol su ile durulayın.

Yeşil Çay: Yeşil çay antioksidanlar açısından zengin bir bitkidir. Yeşil çay infüzyonunu tüylü bölgelere uygulayın, yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra da bölgeyi durulayın.