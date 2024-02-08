İtalyanların kruvasanlarına taş çıkartacak tarifin sırrı açığa çıktı! İtalyalılar bile size kruvasan yemeye size gelecek

Sabah kahvaltılarında işe gitmeden atıştırmalık bir yiyecek arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Uzun süre bayatlamayacak hamuru işe harika bir kruvasan sandviç öğününüz olacak. Lezzetine doyamayacağınız bu lezzet, İtalyanları bile şaşırtacak. İşte kruvasan sandviç tarifi malzemeleri ve yapılışı...



KRUVASAN SANDVİÇ TARİFİ MALZEMELERİ

HAMURU İÇİN:

1 yemek kaşığı ölçüsünde şeker



1 paket maya



1 çay bardağı ölçüsünde ılık su



1 su bardağı ölçüsünde ılık süt



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



1 tane yumurta



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



4 – 4.5 su bardağı ölçüsünde un

İÇ HARCI İÇİN:



Labne peynir



Hindi veya et füme



Salam



Marul



Kaşar



Domates



Salatalık



Biber





KRUVASAN SANDVİÇ NASIL YAPILIR?