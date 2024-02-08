İtalyanların kruvasanlarına taş çıkartacak tarifin sırrı açığa çıktı! İtalyalılar bile size kruvasan yemeye size gelecek

İtalyanlar bile yaptığınız bu kruvasan sandivç karşısında şok geçirecek. Kruvasan sandivçin en lezzetli hali karşınızda! Eşsiz çıtır çıtır hamuru ve muazzam iç dolgusuyla lezzet şöleni yaşamaya hazır olun!

İtalyanların kruvasanlarına taş çıkartacak tarifin sırrı açığa çıktı! İtalyalılar bile size kruvasan yemeye size gelecek
Yayın Tarihi:

Sabah kahvaltılarında işe gitmeden atıştırmalık bir yiyecek arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Uzun süre bayatlamayacak hamuru işe harika bir kruvasan sandviç öğününüz olacak. Lezzetine doyamayacağınız bu lezzet, İtalyanları bile şaşırtacak. İşte kruvasan sandviç tarifi malzemeleri ve yapılışı... 

KRUVASAN SANDVİÇ TARİFİ MALZEMELERİ

HAMURU İÇİN:

  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde şeker
  • 1 paket maya
  • 1 çay bardağı ölçüsünde ılık su
  • 1 su bardağı ölçüsünde ılık süt
  • 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
  • 1 tane yumurta
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
  • 4 – 4.5 su bardağı ölçüsünde un

İÇ HARCI İÇİN:

  • Labne peynir
  • Hindi veya et füme
  • Salam
  • Marul
  • Kaşar
  • Domates
  • Salatalık
  • Biber

KRUVASAN SANDVİÇ

KRUVASAN SANDVİÇ NASIL YAPILIR?

  1. Başlangıçta, şeker, maya ve suyu bir araya getirip karıştıralım. Sonra süt, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip iyice karıştıralım. 
  2. Tuz ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayalım. 
  3. Hamur kıvam aldığında, üzerini bezle örtüp 15 dakika mayalanmaya bırakalım.
  4. Mayısalanan hamuru yedi eşit parçaya ayıralım ve her bir parçayı biraz daha yoğurarak açalım. 
  5. Bir tabağa ilk hamuru alıp üzerine margarin sürelim ve diğer açtığımız hamuru onun üstüne serelim. 
  6. Tüm hamura aynı işlemi uygulayarak devam edelim, son katta margarin sürmeyi unutmayalım. 
  7. Streç filme sarıp dolaba koyup 30 dakika dinlendirelim.
  8. Dinlenen hamuru fazla bastırmadan açalım. 
  9. Kenarlardan ortaya doğru katlayıp, uzun tarafından iki defa daha katlayıp tabağa alalım. Bu işlemi dört defa tekrarlayıp, hamuru geniş bir kare şekline getirelim. Kare şeklindeki hamuru 12 eşit parçaya kesip çekerek saralım. 
  10. Yağlı kağıt serili 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişirelim.
  11. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakalım ve tamamen soğuduktan sonra ikiye bölelim. İçerisine istediğimiz malzemeleri yerleştirip servis edelim.
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası roket bağlattırdı! 44.965 TL- 43.052 TL kazandırıyor Merkez Bankası roket bağlattırdı! 44.965 TL- 43.052 TL kazandırıyor
O ilde yüzde 27,5-30 zam kararı! Veliler esas şimdi yandı O ilde yüzde 27,5-30 zam kararı! Veliler esas şimdi yandı
Zabıta olmak isteyene müjde! O belediye KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açtı Zabıta olmak isteyene müjde! O belediye KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açtı
Çok Okunanlar
KPSS’siz Sınavsız TYP Personel Alımı! İŞKUR Az Önce 21 Şehirde İlan Açtı: İstanbul, Antalya, Uşak, Muş, Aydın, Edirne... KPSS’siz Sınavsız TYP Personel Alımı! İŞKUR Az Önce 21 Şehirde İlan Açtı: İstanbul, Antalya, Uşak, Muş, Aydın, Edirne... Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı Kahvaltı salonları leziz pişiyi böyle yapıyormuş! Puf puf kabaran pişi tarifi Kahvaltı salonları leziz pişiyi böyle yapıyormuş! Puf puf kabaran pişi tarifi Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta