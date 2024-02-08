İtalyanların kruvasanlarına taş çıkartacak tarifin sırrı açığa çıktı! İtalyalılar bile size kruvasan yemeye size gelecek
İtalyanlar bile yaptığınız bu kruvasan sandivç karşısında şok geçirecek. Kruvasan sandivçin en lezzetli hali karşınızda! Eşsiz çıtır çıtır hamuru ve muazzam iç dolgusuyla lezzet şöleni yaşamaya hazır olun!
Sabah kahvaltılarında işe gitmeden atıştırmalık bir yiyecek arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Uzun süre bayatlamayacak hamuru işe harika bir kruvasan sandviç öğününüz olacak. Lezzetine doyamayacağınız bu lezzet, İtalyanları bile şaşırtacak. İşte kruvasan sandviç tarifi malzemeleri ve yapılışı...
KRUVASAN SANDVİÇ TARİFİ MALZEMELERİ
HAMURU İÇİN:
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde şeker
- 1 paket maya
- 1 çay bardağı ölçüsünde ılık su
- 1 su bardağı ölçüsünde ılık süt
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 1 tane yumurta
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 4 – 4.5 su bardağı ölçüsünde un
İÇ HARCI İÇİN:
- Labne peynir
- Hindi veya et füme
- Salam
- Marul
- Kaşar
- Domates
- Salatalık
- Biber
KRUVASAN SANDVİÇ NASIL YAPILIR?
- Başlangıçta, şeker, maya ve suyu bir araya getirip karıştıralım. Sonra süt, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip iyice karıştıralım.
- Tuz ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayalım.
- Hamur kıvam aldığında, üzerini bezle örtüp 15 dakika mayalanmaya bırakalım.
- Mayısalanan hamuru yedi eşit parçaya ayıralım ve her bir parçayı biraz daha yoğurarak açalım.
- Bir tabağa ilk hamuru alıp üzerine margarin sürelim ve diğer açtığımız hamuru onun üstüne serelim.
- Tüm hamura aynı işlemi uygulayarak devam edelim, son katta margarin sürmeyi unutmayalım.
- Streç filme sarıp dolaba koyup 30 dakika dinlendirelim.
- Dinlenen hamuru fazla bastırmadan açalım.
- Kenarlardan ortaya doğru katlayıp, uzun tarafından iki defa daha katlayıp tabağa alalım. Bu işlemi dört defa tekrarlayıp, hamuru geniş bir kare şekline getirelim. Kare şeklindeki hamuru 12 eşit parçaya kesip çekerek saralım.
- Yağlı kağıt serili 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişirelim.
- Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakalım ve tamamen soğuduktan sonra ikiye bölelim. İçerisine istediğimiz malzemeleri yerleştirip servis edelim.