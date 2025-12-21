İyilik Elçisi Projesi: Yeşilyurt’ta Gençlere Yardımlaşma ve Tarih Bilinci

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'İyilik Elçisi' Projesi kapsamında Beydağı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik anlamlı ve farkındalık dolu bir program düzenlendi.

Programda gençlere yardımlaşma, paylaşma ve toplumsal dayanışmanın önemi anlatıldı; sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının gerekliliği vurgulandı.

Yeşilyurt Belediyesi, "iyiliğin izinde, bilinçle büyüyen gençler" hedefiyle sosyal, kültürel ve eğitici projelerini kararlılıkla sürdürüyor.

Hayır Çarşısı Ziyareti

‘İyilik Elçisi’ Projesi kapsamında gerçekleştirilen gezi ve inceleme ziyaretine katılan öğrenciler, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısını ziyaret etti. Burada yürütülen yardım faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler alındı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan desteklerin nasıl organize edildiği yerinde gözlemlendi. Emanet Çarşının dayanışma kültürünü güçlendiren ve iyiliği çoğaltan bir sosyal hizmet modeli olduğuna dikkat çekildi.

Müze Gezileriyle Tarih ve Kültüre Dokunuş

Programın devamında öğrenciler için Savaş Müzesi, Tekstil Müzesi ve Cezaevi Müzesi gezileri düzenlendi. Bu ziyaretlerle gençler, Malatya’nın ve ülkemizin yakın tarihine, kültürel ve sosyal mirasına yakından tanıklık etti.

Savaş Müzesinde milli mücadele ruhu ve fedakârlık duygusu öne çıkarken; Tekstil Müzesinde kentin üretim kültürü ve emeğin değeri işlendi. Cezaevi Müzesi gezisinde ise geçmişten günümüze toplumsal hafıza ve insan hikâyeleri üzerinden önemli mesajlar paylaşıldı.

‘İyilik Elçisi’ Projesi ile öğrencilerin hem sosyal sorumluluk bilinci kazanması hem de tarih ve kültürle bağ kurarak bilinçli bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Program sonunda öğrenciler, yardımlaşmanın ve paylaşmanın toplumsal birlikteliğin temel taşlarından biri olduğunu bir kez daha idrak ederken, tarih bilinciyle geleceğe daha güçlü adımlarla yürümenin önemini kavradı.

