İZDOB 2025-2026 Sezonunu 'Troya' Operasıyla Açıyor

İZDOB, Homeros'tan esinlenen 'Troya' operasıyla 27 Eylül'de Bornova'da 2025-2026 sezonunu açıyor; gösteriler 30 Eylül, 2 ve 4 Ekim tarihlerinde sürecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:32
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sanat sezonunu Homeros'un ölümsüz destanından esinlenen 'Troya' operasıyla açıyor. Açılış, sanatseverlerle buluşmak üzere planlanan etkileyici bir prodüksiyon olarak sahneye konacak.

Açılış 27 Eylül'de saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Eser ayrıca 30 Eylül, 2 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde de izleyiciyle buluşacak.

Bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic tarafından yazılan eser, ilk kez 2018'de Ankara'da dünya prömiyerini yapmış; 2019'da ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenmişti.

Bu sezon ilk kez İZDOB sanatçıları tarafından sahnelenecek olan 'Troya', epik sahne düzeni, Anadolu müzik geleneklerinden izler taşıyan yapısı ve dramatik anlatımıyla dikkat çekecek.

Kadro ve Teknik Ekip

Orkestra şefliğini Bujor Hoinic ve Tulio Gagliardo üstleniyor. Prodüksiyonun rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yapıyor; koreografisi Volkan Ersoy, dekor tasarımı Özgür Usta tarafından hazırlandı.

Başkarakter kostüm tasarımı Atıl Kutoğlu, genel kostüm tasarımı Ayda Çınar, ışık tasarımı Bülent Arslan, koro şefliği Orhan Öner Özcan ve video projeksiyon çalışması Ahmet Şeren imzası taşıyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin orkestrası, koro ve bale sanatçılarının sahne aldığı yapımda başkemancı olarak Kemal Tören görev alacak.

Biletler Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

