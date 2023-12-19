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İzmir Bombası Yapmak İçin İhtiyacınız Olan Tek Şey Bu Tarif!

İzmir Bombası Yapmak İçin İhtiyacınız Olan Tek Şey Bu Tarif! İzmir bombası, kakaolu fındık kremasıyla doldurulmuş çıtır hamurlu bir tatlıdır. Evde yapmak için sadece altı malzeme yeterli. Hamuru yoğurun, açın, kremayla doldurun ve fırında pişirin. İzmir bombası tarifi bu kadar kolay