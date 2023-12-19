İzmir Bombası Yapmak İçin İhtiyacınız Olan Tek Şey Bu Tarif!
İzmir bombası, kakaolu fındık kremasıyla doldurulmuş çıtır hamurlu bir tatlıdır. Evde yapmak için sadece altı malzeme yeterli. Hamuru yoğurun, açın, kremayla doldurun ve fırında pişirin. İzmir bombası tarifi bu kadar kolay
İzmir Bombası Nasıl Yapılır?
İzmir bombası, kakaolu fındık kreması ile doldurulmuş, çıtır çıtır bir hamurdan oluşan nefis bir tatlıdır. Bu tatlıyı evde yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. İşte size İzmir bombası tarifi ve malzemeleri.
İzmir Bombası Tarifi İçin Malzemeler
- 1,5 su bardağı un
- 1/2 su bardağı ılık su
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilya
- 300 gram çikolata kreması
İzmir Bombası Tarifi Yapılışı
- İlk olarak hamuru hazırlamak için bir kapta ılık su, sıvı yağ, şeker, un ve vanilyayı ekleyin.
- Bir kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırın ve hamur kıvamına gelmesini sağlayın.
- Hamur yumuşak ve ele yapışmayan bir hal alana kadar elinizle yoğurun. Yaklaşık 1-2 dakika yeterli olacaktır.
- Hamurun üzerini örtün ve 20 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru un serptiğiniz bir zeminde rulo şeklinde uzatın ve bıçakla 16 eşit parçaya kesin.
- Kestiğiniz hamur parçalarını yuvarlayarak bezeler yapın ve merdaneyle ince bir şekilde açın.
- Açtığınız hamurun ortasına 1 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması koyun ve hamurun kenarlarını tutarak ortada birleştirin.
- Hamurun uçlarını iyice yapıştırmak için hafifçe bastırın ve fazla hamuru makasla kesin.
- Hazırladığınız tatlıları 220 derecelik fanlı fırında yaklaşık 6 dakika pişirin.
- İzmir bombası tatlısı hazır. Afiyet olsun!