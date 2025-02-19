İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 İtfaiye Personeli Alacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Dev İtfaiye Personeli Alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı son dakika açıklamasıyla itfaiye personeli alımına ilişkin detayları duyurdu. Alımların toplamda 154 personel için gerçekleştirileceği belirtilirken, başvuru tarihleri ve koşulları da ilan edildi.

İtfaiyecilik ve Eğitimin Önemi

İtfaiyecilik, kahramanlık ve fedakarlık gerektiren, aynı zamanda son derece tehlikeli bir meslek dalıdır. Bu nedenle, itfaiye personeli adaylarının alacakları eğitimler büyük bir önem taşımaktadır. Elde edilecek belgeler, başvuruda bulunan adaylar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Başvuru Koşulları

İtfaiye eri kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartların yanı sıra, özel koşulları da taşıması gerekiyor. İşte aranan temel nitelikler:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların T.C. vatandaşı olmaları zorunludur.

Adayların T.C. vatandaşı olmaları zorunludur. Kamu Haklarından Yoksun Olmamak: Adayların kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması gerekmektedir.

Adayların kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması gerekmektedir. Adli Sicil Kaydı: Kasten işlenen suçlardan mahkum olmamak ve belirli suçlardan temiz bir sicil kaydına sahip olmak şartı aranıyor.

Kasten işlenen suçlardan mahkum olmamak ve belirli suçlardan temiz bir sicil kaydına sahip olmak şartı aranıyor. Askerlik Durumu (Erkek Adaylar İçin): Askerlikle ilişkisi olmayan veya askerlik görevini tamamlamış adaylar başvurabilir.

Askerlikle ilişkisi olmayan veya askerlik görevini tamamlamış adaylar başvurabilir. Sağlık Şartları: Sağlık durumu, görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak bir durum taşımamalıdır.

Başvuru Süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alımı için başvurular, 24 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında şahsen gerçekleştirilecektir. Adayların belirlenen tarihlerde, mesai saatleri içerisinde ilgili adrese giderek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.