İzmir'de 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali: 'Mitoloji ve Kadın'

Mitoloji ve Kadın temasıyla İzmir'de başlayan 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali; film gösterimleri, paneller, atölye ve konserlerle ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:40
İzmir'de 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali başladı

Uluslararası Mitoloji Film Festivali, üçüncü yılında "Mitoloji ve Kadın" temasıyla İzmir'de kapılarını açtı. Festival, mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla harmanlayan disiplinler arası bir program sunuyor.

Etkinlikler İzmir'in ardından Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale'de devam edecek. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Festivalin direktörlüğünü Gülşah Elikbank, sanat yönetmenliğini ise Gökmen Küçüktaşdemir üstleniyor. İzmir programı üç gün sürecek ve Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi ve Konak Pier ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

İzmir programından öne çıkanlar — İlk gün

Program, Fransız Kültür Merkezi'nde Dr. Gökçe Kurt'un "Psikanaliz, Mitoloji ve Çocukluk" başlıklı söyleşisiyle başladı. Söyleşi sonrası Christian Petzold'un Undine filmi gösterildi.

Konak Pier'de araştırmacı yazar Nurdan Çakır Tezgin'in "Tadımlı Mitolojik Lezzetler" sohbetinde antik mutfakların ritüelleri anlatıldı. Ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması seçkisinden yapımlar izleyiciyle buluştu.

Gün, sanat yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alev Parsa'nın konuşmacı olduğu "Film Festivalleri ve Yarışmaları" paneliyle sonlandı.

İkinci gün programı

Festivalin ikinci gününde İtalyan Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de Prof. Dr. Akın Ersoy ve Rıdvan Gölcük, "İzmir'in Antik Mirası ve Sinema" başlıklı söyleşide izleyicilerle buluşacak. Ardından 18.15'te Ülkü Sönmez'in HisTroy filmi gösterilecek.

Konak Pier'deki programda saat 19.00'da Prof. Dr. Yasemin Polat ve Yasemin Talaz Bayraktaroğlu'nun konuşmacı olduğu "Kahramanın Yolculuğu" söyleşisi yer alıyor. Gün, 20.30'da James Gunn'ın Superman filmi gösterimiyle tamamlanacak.

Üçüncü gün ve kapanış

Üçüncü gün Fransız Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da Efe Elmas moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşinin ardından 17.00'de Thomas Salvador'un La Montagne filmi ve 19.15'te Su Üstünde izleyiciyle buluşacak.

Konak Pier'de saat 19.00'da İsveç sessiz sinema klasiği Gunnar Hedes Saga gösterilecek. Gösterime İsveçli topluluk YoJuliet canlı performansıyla eşlik edecek.

"İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla düzenlenen festivalde bu yıl kadın kahramanlar ve tanrıça figürlerine odaklanan seçkiler öne çıkıyor. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

