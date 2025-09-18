İzmir'de 'Afro-Turk Spirit': Philippe Dupuich Afro-Türkleri Belgeliyor

Philippe Dupuich'in 'Afro-Turk Spirit' sergisi, İzmir'de Afro-Türklerin tarihini, kimliğini ve Dana Bayramı geleneğini güçlü fotoğraflarla belgeliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:23
İzmir'de 'Afro-Turk Spirit': Philippe Dupuich Afro-Türkleri Belgeliyor

İzmir'de 'Afro-Turk Spirit': Philippe Dupuich Afro-Türkleri Belgeliyor

Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich'in "Afro-Turk Spirit" adlı sergisi, İzmir'de Afro-Türklerin tarihine, kimliğine ve bugünkü yaşamlarına ilişkin çarpıcı bir görsel anlatı sunuyor.

Serginin odağı

Sergi, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde açıldı ve Afro-Türklerin toplumsal hafızasını görünür kılmayı hedefliyor. Dupuich, Kadifekale, Hasköy ve Basmane semtlerinde gerçekleştirdiği çekimlerle portreler, ritüeller, kamusal alanlar ve ev içi sahneler üzerinden toplumun güncel yaşamını belgeledi.

Fotoğrafçı, özellikle toplumun halen yaşattığı Dana Bayramı geleneğine odaklanıyor; sergide bu ritüelin yalnızca dinsel bir etkinlik olmadığı, aynı zamanda kolektif dayanışma ve kamusal görünürlük aracı olduğu vurgulanıyor.

Arka plan ve serginin kapsamı

Sergi, Fransız Kültür Merkezi'nin Fransa ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimleri, göç, dil, kimlik ve hafıza üzerinden yeniden keşfetmeyi amaçlayan Odyssées serisinin bir parçası olarak düzenleniyor.

Philippe Dupuich, AA muhabirine yaptığı açıklamada uzun yıllar Hint Okyanusu'ndaki Réunion Adası'nda yaşadığını ve kölelikten izler taşıyan toplumlarla ilgili belgesel projeler yürüttüğünü belirterek, Afro-Türklerin hikayesinin ilgisini çektiğini söyledi.

İzmir'e dört kez gelerek çekimler yaptığını ifade eden Dupuich, şunları kaydetti:

"Ben de sizin gibi Türk'üm, turist değilim."

Dupuich'in gözlemleri, toplumun hikayesinin yerel düzeyde dahi ne ölçüde bilinmediğine dikkat çekiyor; sergi bu görünürlüğü artırmayı amaçlıyor.

Sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich'in İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde açılan "Afro-Turk Spirit"...

Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich'in İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde açılan "Afro-Turk Spirit" sergisi, Afro-Türklerin tarihine, kimliğine ve bugünkü yaşamlarına dair güçlü bir görsel anlatı sunuyor.

Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich'in İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde açılan "Afro-Turk Spirit"...

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 'Afro-Turk Spirit': Philippe Dupuich Afro-Türkleri Belgeliyor
2
26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Zeki Demirkubuz Sinemaseverlerle Buluştu
3
Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!
4
İZENERJİ şartları kaldırdı! 35.980 TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı için başvurular devam ediyor
5
Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı
6
Rivian R2 Kompakt SUV’yi Mart Ayında Tanıtacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri
7
Ütüdeki kireci mıknatıs gibi çekiyor! Tamirci masrafından kurtaracak

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)