İzmir'de 'Afro-Turk Spirit': Philippe Dupuich Afro-Türkleri Belgeliyor

Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich'in "Afro-Turk Spirit" adlı sergisi, İzmir'de Afro-Türklerin tarihine, kimliğine ve bugünkü yaşamlarına ilişkin çarpıcı bir görsel anlatı sunuyor.

Serginin odağı

Sergi, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde açıldı ve Afro-Türklerin toplumsal hafızasını görünür kılmayı hedefliyor. Dupuich, Kadifekale, Hasköy ve Basmane semtlerinde gerçekleştirdiği çekimlerle portreler, ritüeller, kamusal alanlar ve ev içi sahneler üzerinden toplumun güncel yaşamını belgeledi.

Fotoğrafçı, özellikle toplumun halen yaşattığı Dana Bayramı geleneğine odaklanıyor; sergide bu ritüelin yalnızca dinsel bir etkinlik olmadığı, aynı zamanda kolektif dayanışma ve kamusal görünürlük aracı olduğu vurgulanıyor.

Arka plan ve serginin kapsamı

Sergi, Fransız Kültür Merkezi'nin Fransa ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimleri, göç, dil, kimlik ve hafıza üzerinden yeniden keşfetmeyi amaçlayan Odyssées serisinin bir parçası olarak düzenleniyor.

Philippe Dupuich, AA muhabirine yaptığı açıklamada uzun yıllar Hint Okyanusu'ndaki Réunion Adası'nda yaşadığını ve kölelikten izler taşıyan toplumlarla ilgili belgesel projeler yürüttüğünü belirterek, Afro-Türklerin hikayesinin ilgisini çektiğini söyledi.

İzmir'e dört kez gelerek çekimler yaptığını ifade eden Dupuich, şunları kaydetti:

"Ben de sizin gibi Türk'üm, turist değilim."

Dupuich'in gözlemleri, toplumun hikayesinin yerel düzeyde dahi ne ölçüde bilinmediğine dikkat çekiyor; sergi bu görünürlüğü artırmayı amaçlıyor.

Sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

