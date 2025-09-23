İzmir'de 'Barışın Renkleri' Sergisi: Dünya Barış Günü'nde Gazze'ye Destek

Etkinlik ve amaç

İzmir'de 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen 'Barışın Renkleri' resim sergisinde sanatçılar, eserleriyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Etkinlik, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği tarafından Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde gerçekleştirildi. Ressam ve şairler hazırladıkları şiir ve tablolarla Filistin'de yaşananlara dikkat çekti.

Küratör ve moderatör

Serginin küratörlüğünü ressam Özlem Tok, moderatörlüğünü ise şair Neval Savak üstlendi.

Sanatçıların mesajları

Neval Savak şiirleriyle Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Barış Şiirleri ile siyonist İsrail'i kınıyoruz. Filistin Devleti barışa kavuşana dek bu soykırımı yazmaya ve haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliği düzenleyen Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, sergide kendi eseri 'Çağımızın Guernicası Gazze' ile yer aldı.

Işıkhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün silahların susması gerektiği günde Filistin'de yüzlerce insanın, çocuğun öldürüldüğünü, kuzeyimizde de Ukrayna-Rusya Savaşı'nda faili belli onlarca insanın öldürüldüğünü ama bütün bunlara karşı BM Genel Kurulunda bulunan, silah üreten ve kullanılması için halkları birbirine düşüren emperyal ülkelerin sahte insan sever tavırlarıyla maskeler takınarak BM önündeki Barış Çanı'nı çalacak olmaları ve sözde barışı kutsamaları ise tam bir ironi, tam bir rezalet."

Ziyaret ve süre

Sergi 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.