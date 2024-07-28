İzmir'de Gevrek Levreği Tadı: Yenilikçi Restorandan Özgün Bir Deneyim

İzmir'de Yaratıcı Bir Balık Menü Uygulaması

İzmir'de bir balık restoranı, kentin sembolü olan simitten esinlenerek levrek balığını "levrek gevrek" adıyla menüsüne ekleyerek müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.

Şefin Yenilikçi Yaklaşımı

Balık yemekleri şefi Şahin Kılıçdere, uzun yıllar yemek sektöründe deneyim sahibi ve Buca ilçesindeki restoranında, müşterilerine sürekli yeni tatlar sunma hedefi taşıyor. Bu bağlamda, kentteki simit geleneğinden esinlenerek levreği bu farklı şekilde servis etmeye karar verdi.

Menüdeki Farklılık

Kılıçdere'nin oğlu, Ayhan Kılıçdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Levrek gevrek, bu menüdeki farklı lezzetlerden sadece biri. Kentin simgesi olan gevreği ve deniz ürünleri levreği bir araya getirdik. Daha uygun ürünlerle geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

“Gevrek Ama İçinde Levrek Var”

Kılıçdere, müşteri önerisi ile ürüne "levrek gevrek" adını verdiklerini belirterek, "Yeni bir ürün olmasına rağmen günde 60-70 civarında tüketiliyor. Müşterilerimiz ürünü beğeniyor, gevrek ama içerisinde levrek var" şeklinde ifade etti.

Müşteri Yorumları

Müşterilerden Uğur Çatak, bu lezzeti sürekli yediklerini ve arkadaşlarını da denemek üzere restorana getirdiklerini söyledi. Çatak, "Muazzam bir lezzet. Gevreği anımsatan bir ürün, rahat da yeniyor." dedi.

Bir başka müşteri Mercan Çatak ise ürünü beğenerek çevresine önerdiğini dile getirdi.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.

İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor. Görüntüsüyle gevreği andıran söz konusu lezzet, vatandaşlardan ilgili görüyor.