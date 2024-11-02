İzmir'de Lösemi Farkındalığı İçin Turuncu Yürüyüş

İzmir'de Lösemi Farkındalığı İçin Kortej Yürüyüşü

İzmir'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine dikkat çekmek amacıyla bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin destekleriyle gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

İzmir, Aydın ve Manisa'dan gelen lösemili çocuklar ve aileleri, Karşıyaka İskelesi’nden vapura binerek Alsancak İskelesi'ne ulaştı. Katılımcılar, lösemiyle mücadelenin sembolü olan turuncu tişörtler giyerek, turuncu balonlar süslenmiş klasik otomobillere bindi ve Keyifli bir tur attı.

Yerel Destek ve Duygusal Anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşliğinde yürüyüşe geçildi. Üniversiteler ve öğrenciler de destek vererek etkinliğe renk kattı. Kortej yürüyüşü, Kültürpark şenlik alanında son buldu.

Farkındalık Amaçlı Açıklamalar

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Tatar Edirne, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu etkinlikle löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Ege Bölgesi'nden güzel bir katılım var, sevgiyi, iyiliği ve umudu vurguluyoruz." dedi.

Katılımcılardan Duygusal Yorumlar

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Şevket Kurtuluş, "Çok inanılmaz bir gün. Çocuklarımıza en ufak bir katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Burası panayır yeri gibi olmuş, harika bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Elif Yavuz ise, "LÖSEV beni çok eğlendiriyor. Onları çok seviyorum." diyerek etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gün Boyu Eğlence

Etkinlik, koro, dans ve sihirbazlık gösterileri gibi birçok farklı etkinlikle gün boyu devam edecek.

İzmir'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen korteje İzmir, Aydın ve Manisa'da tedavi gören veya iyileşen lösemili çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı.

İzmir'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen korteje İzmir, Aydın ve Manisa'da tedavi gören veya iyileşen lösemili çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı.