İzmir'de Müslüm Gürses'in Anma Töreni: Hayranları Onu Unutmadı

Müslüm Gürses'in vefatının 12. yılında İzmir'de düzenlenen anma programında hayranları bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:47
İzmir'de Müslüm Gürses'in Anma Töreni: Hayranları Onu Unutmadı

İzmir'de Müslüm Gürses'i Anma Programı Düzenlendi

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sanatçının vefatının 12. yılı nedeniyle İzmir'de anlam dolu bir program gerçekleştirdi. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gürses’in hatırası çeşitli etkinliklerle yaşatıldı.

Anma Etkinlikleri ve İkramlar

Etkinlik öncesinde alana, Müslüm Gürses'in fotoğrafını taşıyan büyük bir pankart asıldı. Törende sanatçının unutulmaz şarkıları çalınırken, katılımcılara pide ve lokma ikram edildi. Hayranlardan kebap ustası Mehmet Kara, sanatçının posterleri ve kasetlerinin yer aldığı koleksiyonunu sergileyerek etkinliğe renk kattı.

Anma Töreninin Amacı

Mehmet Kara, yaptığı açıklamada, Gürses'in ölüm yıl dönümünün ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle anma etkinliğini yaklaşık bir hafta önce düzenlediklerini belirtti. Gürses'in büyük bir hayranı olduğunu vurgulayan Kara, "Amacımız İzmir'de 'Müslümcülük' kavramını oluşturmak. Bu yüzden Müslüm Baba'yı son nefese kadar unutturmayacağız," şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sanatçının vefatının 12. yılı nedeniyle İzmir'de anma...

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sanatçının vefatının 12. yılı nedeniyle İzmir'de anma programı düzenledi. Sanatçının hayranlarından kebap ustası Mehmet Kara, koleksiyonunda yer alan posterler ile kasetleri alanda sergiledi.

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sanatçının vefatının 12. yılı nedeniyle İzmir'de anma...

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sanatçının vefatının 12. yılı nedeniyle İzmir'de anma programı düzenledi. Sanatçının hayranlarından kebap ustası Mehmet Kara, koleksiyonunda yer alan posterler ile kasetleri alanda sergiledi.

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