İzmir'de Öğrenciler Yapay Zeka ile Kent Sokaklarını Tabloya Dönüştürdü

İEÜ öğrencileri 'Kent ve Empresyonizm' projesiyle Kemeraltı, Havra, Agora ve Basmane'de çekilen fotoğrafları yapay zeka destekli araçlarla tabloya dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:54
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, kentin tarihi bölgelerinde çektikleri fotoğrafları yapay zeka destekli dijital araçlarla tabloya dönüştürdü. Proje, İzmir'in tarihsel dokusu ve çok kültürlü yapısını yansıtmayı amaçlıyor.

Proje: "Kent ve Empresyonizm"

"Kent ve Empresyonizm" adlı proje kapsamında 41 öğrenci, Kemeraltı, Havra, Agora ve Basmane hattındaki tarihi bölgeleri gezdi. Öğrenciler, fotoğrafları empresyonizm akımının ışık-gölge ve şehir atmosferi anlayışıyla yeniden yorumladı.

Dr. Utkan Boyacıoğlu, projenin yürütücüsü olarak çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Boyacıoğlu, empresyonizmin gündelik yaşam kesitlerini özgün bakışlarla tasvir ettiğini vurguladı.

Sergi ve Dijital Rozet

Boyacıoğlu, öğrencilerin çalışmalarının sergileneceğini ve belirlenen kriterleri yerine getiren öğrencilere İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi tarafından dijital rozet verileceğini açıkladı.

