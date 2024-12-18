İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseriyle Coşturdu

İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası'nın Unutulmaz Konseri

Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne alarak müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı.

Konser, İzmir'in gözde mekanlarından biri olan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog da izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Etkinlik sona erdiğinde, şef İbrahim Yazıcı, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog, orkestranın kıymetli üyeleri ile birlikte uzun süre alkışlandı. İzleyenler, bu muhteşem gösteri için sanatçılara teşekkür ederken, geceyi unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarına kazıdı.

Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog da sanatseverlerle buluştu.

Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog da sanatseverlerle buluştu.