İzmir'de Sağanak ve Fırtına Trafiği Felç Etti

İzmir’de akşam saatlerinde bastıran sağanak ve fırtına, Konak, Buca ve Karabağlar’da su baskınları ve trafik kilitlenmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 19:25
İzmir’de akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, kenti adeta teslim aldı. İş çıkış saatinde trafik durma noktasına gelirken, devrilen ağaçlar ve su baskınları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkilenen ilçeler ve altyapı

İzmir genelinde şiddetli fırtına ve sağanak özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaştı. Altyapı sorunlarının kronikleştiği Buca’da yağmur kısa sürede caddeleri suyla doldurdu. Yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken, rögarların taşması sonucu birçok sokakta göletler oluştu.

Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı; bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Devrilen ağaçlar ve olumsuz hava koşulları bölge trafiğini daha da aksattı.

Trafik ve otoparklarda kaos

Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi İzmir trafiğini adeta kilitledi. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu ve aksayan trafik nedeniyle birçok sürücü otomobilleriyle otoparklardan çıkış yapamayarak mahsur kaldı. Kent genelinde yaşamı zorlaştıran su baskınları ve yol tıkanmaları yetkililerin müdahalesini gerektiriyor.

