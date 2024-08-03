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İzmir'de Yangın Korkusu: Kadın Şoför Cesaretiyle Yangını Söndürdü

İzmir'de bir belediye otobüsünde çıkan yangın, kadın şoförün cesaretiyle söndürüldü. Yangın anı ve sonrası.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:36
İzmir'de Yangın Korkusu: Kadın Şoför Cesaretiyle Yangını Söndürdü

Otobüste Yangın Anı

İzmir'in Konak ilçesinde, Şair Eşref Bulvarı üzerinde ilerleyen bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Yangın, otobüsü kullanan 26 yaşındaki Saide Yazıcı tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Henüz belirlenemeyen bir sebeple aracın motor bölümünde alevler yükselmeye başladı. Otobüsü durdurarak yangın tüpü ile müdahale eden Yazıcı, yolcuların güvenliğini sağlamak adına durumu hızlıca kontrol etti.

Sakinliğini Korudu

Yazıcı, olay anında bir motokuryenin uyarısı sayesinde yangını fark ettiğini belirterek, "Sakince arka tarafa doğru ilerledim. Alt kısma eğilerek alevi fark ettim. Motor kapağını açmadan, aradaki boşluktan yangın tüpüyle müdahale etmeye başladım," şeklinde konuştu.

Kendi Gücü ve Motivasyonu

Yazıcı, otobüs şoförlüğü yaptığı bir yıl boyunca, kadın ve erkeklerin işini ayırt etmeden çalıştığını vurgulayarak, "Kadının gücünü ve neler yapabileceğini biliyorum. Eğer bir hayaliniz varsa, peşinden koşun ve gerçekleştirin," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, kadın şoförün sakinliği ve cesareti sayesinde, otobüsteki yangın büyümeden söndürüldü ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı...

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı tarafından söndürüldü. Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı...

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı tarafından söndürüldü. Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı...

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı tarafından söndürüldü. Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı...

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı tarafından söndürüldü. Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı...

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı tarafından söndürüldü. Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı...

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, aracın kadın şoförü Saide Yazıcı tarafından söndürüldü. Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

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