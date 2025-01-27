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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Piazzolla ve Brahms ile Büyüleyici Konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Kerson Leong'un solisti olacağı unutulmaz bir konser düzenliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:18
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Piazzolla ve Brahms ile Büyüleyici Konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Unutulmaz Bir Gece

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 31 Ocak saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, genç şef Nil Venditti yönetiminde sanatseverleri büyüleyecek bir konserle karşınıza çıkıyor. Konserde, dünyaca ünlü keman virtüözü Kerson Leong solist olarak yer alacak.

Programda Piazzolla ve Brahms Eserleri Yer Alacak

Gezegendeki müzik ustalarından biri olarak kabul edilen Astor Piazzolla, konserin açılışını yapacak. Piazzolla'nın "Mevsimler" adlı dört tangosu ile dinleyicilere duygusal ve ritmik bir yolculuk sunulacak. Ayrıca, Alman müzik tarihinin önemli figürlerinden Johannes Brahms’ın ölümsüz eseri "4. Senfonisi" ile klasik müziğin derinliğine inilecektir.

Şef Nil Venditti'nin Ustalığı

Enerjik ve dinamik şeflik tarzıyla dikkat çeken Nil Venditti, klasik repertuvarın yanı sıra opera ve çağdaş eserlerdeki yetkinliği ile dinleyenleri etkilemeyi başarıyor. Dünyaca ünlü şeflerle çalışma fırsatı bulmuş olan Venditti, Paavo Jarvi, Marc Albrecht ve Daniele Rustioni gibi isimlerle birlikte sahne aldı.

Keman Virtüözü Kerson Leong'un Performansı

Kanadalı sanatçı Kerson Leong, prestijli mekanlarda sergilediği performansları ve eşsiz müzikal yaklaşımıyla tanınıyor. Kuşağının en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak öne çıkan Leong, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Konser biletleri, AASSM gişelerinden ve internet üzerinden temin edilebilecek. Bu büyüleyici geceyi kaçırmayın!

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