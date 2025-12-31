İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda Asya Fillerine Hayati Ayak Bakımı

Nesli tükenme tehdidi altındaki türlere ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, barındırdığı Asya fil ailesine yönelik özel bakım programlarıyla dikkat çekiyor. Park, Türkiye’nin tek fil ailesine ev sahipliği yapıyor; baba Winner, anne Begümcan ve yavruları İzmir, Deniz ile Ege, uzman ekiplerin düzenli uygulamaları sayesinde ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.

Haftada iki kez yapılan ayak kontrolleri

Fillerin doğal yaşam sayıları her geçen gün azalırken, koruma altındaki bireylerin sağlık, hijyen ve beslenme koşulları büyük önem taşıyor. Parkta bulunan Asya fillerinin ayakları haftada iki kez düzenli olarak kontrol ediliyor. Ayak tabanındaki küçük çatlaklar veya taş, çivi gibi yabancı cisimlerin batması, enfeksiyonlara yol açarak hayati risk oluşturabiliyor. Bu nedenle hijyen ve periyodik bakım uygulamaları disiplinle yürütülüyor. 23 yaşındaki erkek fil Winner ve aile üyeleri, yaklaşık 5 tonluk vücut ağırlıkları nedeniyle ayak sağlığına özel dikkat gösterilmesini gerektiriyor.

Pak Bahadır’ın deneyimi bugünkü uygulamaların temeli

İzmir’in simge fili Pak Bahadır’ın yaşadığı sağlık sorunları, mevcut bakım anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, Pak Bahadır’ın ömrünün yaklaşık 50 yılını beton zemin üzerinde geçirdiğini hatırlatarak, bunun ayak çatlaklarının ciddi yaralara dönüşmesine yol açtığını ve hayvanın hareket kabiliyetini kısıtladığını belirtiyor. Eğrilmez, 'Bu deneyim bize filler için ayak bakımının ne kadar hayati olduğunu acı bir şekilde gösterdi. Bakım süreçleri artık bilimsel kriterler doğrultusunda düzenli olarak yürütülüyor. Ayrıca barınak zeminleri doğal yapıya uygun hâle getirildi' diyor. Pak Bahadır’ın kaybından sonra Winner, Begümcan’a arkadaş olması amacıyla parka getirildi ve buradaki bakım programları bu deneyim ışığında güçlendirildi.

Güvene dayalı, sabır gerektiren bakım süreci

Eğrilmez, fillerle kurulan bakım ilişkisinin temelde güvene dayandığını vurguluyor. Veteriner hekimler, teknikerler ve bakıcılar, fillerle şefkat ve sabırla iletişim kuruyor; şartlandırma yöntemiyle filler ayaklarını bakım penceresinden uzatmayı öğreniyor. Eğrilmez, 'Filler koku, ses ve görsel temasla bakıcılarına güveniyorlar. Bu süreç sabır, deneyim ve süreklilik gerektiriyor' ifadelerini kullanıyor. Bakım eğitimi aile içi etkileşimle de yayılıyor: Begümcan ve Winner ile başlayan süreç, İzmir’in kendi isteğiyle ayağını uzatması ve ardından kardeşi Deniz’e de öğretilmesiyle devam ediyor. Bu yöntem, filler arasında abladan kardeşe geçen bir öğrenme; park ekibi için ise usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen bir model oluşturuyor.

Sonuç olarak, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın düzenli ve bilimsel bakım programları sayesinde Asya fillerinin ayak sağlığı korunuyor ve ağır cüsselerine rağmen ziyaretçilere sağlıklı şekilde görünmeye devam ediyor.

