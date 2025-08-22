İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta Başlıyor — Bosna Hersek Onur Konuğu

İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos-9 Eylül'de Kültürpark'ta; 94'üncü edisyon Bosna Hersek onur konuğu ve kortejle başlayacak, Balkan kültürü ön planda.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:39
İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta Başlıyor — Bosna Hersek Onur Konuğu

İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta açılıyor

94'üncü yıl, Bosna Hersek onur konuğu

Bu yıl 94'üncü kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos'ta kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki basın toplantısında, Türkiye'nin ilk fuarı İEF'nin İzmir'in simge organizasyonlarından olduğunu söyledi.

Tugay, "Fuar zamanla gelenekselleştikçe, renklendikçe hakikaten etkileyici bir görselliğe dönüşecek. Fuarımız bir kortejle başlayacak. Dünyadaki pek çok festivalin geçit törenleri vardır. Özellikle şehir dışından gelen konukların katıldığı ama şehrimizin renkli temalarının yer aldığı güzel bir geçit törenini bu sene başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu muhteşem bir görsel şova dönüşecek. Bu sene Balkan kültürü temasını daha yoğun olarak fuarımızda işleyeceğiz."

29 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak.

Gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş yelpazede Bosna Hersek'in kültürünün yansıtılacağı fuara Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya'dan temsilciler de katılacak.

Sanatçıların 12 gün boyunca konser vereceği fuarda, birçok kültür, sanat, spor, gastronomi ve çocuk etkinliği de yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri
2
Pastaların gizli kahramanı sünger gibi yumuşacık Pandispanya tarifi!
3
İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta Başlıyor — Bosna Hersek Onur Konuğu
4
Sürmene'de 2. Kültür ve Sanat Şenliği Başladı — Genç: Trabzon 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti
5
Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Şerif Paşa Camisi'nin Güvenlik Kamerası Kaydetti
6
Ömer Vargı, 62. Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı
7
Erzincan'da 110 aday resim yetenek sınavında yarıştı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası