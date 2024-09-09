İzmir'in Kurtuluşu 102 Yaşında

İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Kutlandı

İzmir, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını bir dizi etkinlikle coşku içerisinde kutladı. Kutlamalar, "Zafer Yürüyüşü" ile sabah saatlerinde başlayarak, Konak ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Coşku Dolu Kutlama Programı

Günün ilerleyen saatlerinde, akşam etkinliklerinde süvari birlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na gösteri geçişi gerçekleştirdi. İzmir halkı, süvari askerleri ile fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Fener Alayı ve Türk Bayrağı ile Onur Duyuldu

Etkinliklerin bir diğer önemli kısmında ise, Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında bir fener alayı düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları da bu anlamlı günde yer aldı. Yüzlerce kişi, 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyarak, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Bu anlamlı etkinlikler, İzmirlilerin bir araya gelerek, geçmişe ve özgürlük mücadelesine olan bağlılıklarını bir kez daha göstermiş oldu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.