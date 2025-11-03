İzmir Kültür Yolu Festivali 9 Günün Ardından Kubat Konseriyle Sona Erdi

İzmir Kültür Yolu Festivali 9 günün ardından sona erdi

Festivalden öne çıkan etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca gerçekleştirilen yüzlerce kültür ve sanat etkinliğiyle tamamlandı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre program 25 Ekimde başladı. Son gün etkinlikleri kapsamında Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde Ensemble Ümit Yılmaz konseri gerçekleştirildi.

Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelediği Yalancının Resmi adlı oyunla izleyicilerle buluştu. Ayrıca Alaçatı Sokak Tiyatrosu ve Performans Şenliği kapsamında Alaçatı Meydanı açık hava sahnesine dönüştü.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelediği Troya operasıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Atölyeler ve çocuk etkinlikleri

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanında düzenlenen Çevre Atölyesi ve Ahşap Gemi Model Maket Atölyesi, Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen Gelenekten Geleceğe Ebru Sanatı Atölyesi ile Cön Keçe Atölyesi katılımcılara farklı disiplinlerde yaratıcı deneyimler sundu.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü, tiyatro oyunları, atölyeler, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilerini ağırladı. Festivalin son gününde çocuklar Meddah Gösterisi ve Mirket İş Başında tiyatrolarıyla eğlendi. Alaçatı Meydanı'nda düzenlenen Çocuklar için Masal ve Kukla Şenliği de renkli anlara sahne oldu.

Kapanış konseri: Kubat

Festivalin kapanış konserinde sanatçı Kubat, Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Konserine, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev ekrana yansıtılan görüntüleri eşliğinde Al Ömrümü şarkısıyla başladı.

Konsere dair konuşmasında Kubat, "Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Bu yüzden de Ulu Önder Atatürk'ü, şehitlerimizi saygı ve minnetle tekrar anıyorum." dedi. Sevilen türkülerle festival coşkulu bir kapanış yaptı.

