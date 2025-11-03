İzmir Kültür Yolu Festivali 9 Günün Ardından Kubat Konseriyle Sona Erdi

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı İzmir'de 9 gün boyunca yüzlerce etkinlikle tamamlandı; kapanışı Kubat konseri yaptı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 11:52
İzmir Kültür Yolu Festivali 9 Günün Ardından Kubat Konseriyle Sona Erdi

İzmir Kültür Yolu Festivali 9 günün ardından sona erdi

Festivalden öne çıkan etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca gerçekleştirilen yüzlerce kültür ve sanat etkinliğiyle tamamlandı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre program 25 Ekimde başladı. Son gün etkinlikleri kapsamında Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde Ensemble Ümit Yılmaz konseri gerçekleştirildi.

Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelediği Yalancının Resmi adlı oyunla izleyicilerle buluştu. Ayrıca Alaçatı Sokak Tiyatrosu ve Performans Şenliği kapsamında Alaçatı Meydanı açık hava sahnesine dönüştü.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelediği Troya operasıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Atölyeler ve çocuk etkinlikleri

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanında düzenlenen Çevre Atölyesi ve Ahşap Gemi Model Maket Atölyesi, Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen Gelenekten Geleceğe Ebru Sanatı Atölyesi ile Cön Keçe Atölyesi katılımcılara farklı disiplinlerde yaratıcı deneyimler sundu.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü, tiyatro oyunları, atölyeler, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilerini ağırladı. Festivalin son gününde çocuklar Meddah Gösterisi ve Mirket İş Başında tiyatrolarıyla eğlendi. Alaçatı Meydanı'nda düzenlenen Çocuklar için Masal ve Kukla Şenliği de renkli anlara sahne oldu.

Kapanış konseri: Kubat

Festivalin kapanış konserinde sanatçı Kubat, Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Konserine, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev ekrana yansıtılan görüntüleri eşliğinde Al Ömrümü şarkısıyla başladı.

Konsere dair konuşmasında Kubat, "Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Bu yüzden de Ulu Önder Atatürk'ü, şehitlerimizi saygı ve minnetle tekrar anıyorum." dedi. Sevilen türkülerle festival coşkulu bir kapanış yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğiyle sona erdi. Türkücü Kubat da etkinlikler kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinden büyük başarı: Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı TEKNOFEST 2024'te birinci oldu!
2
Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!
3
Avrupa’da yılın otomobili belli oldu: Türkiye’de de fırtına gibi esecek!
4
Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı
5
Kışın Yaz Tatili Yapmanın Yolu: Vizesiz Uygun Ülkeler
6
2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor