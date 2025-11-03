İznikli Usta Fahri Kaptan'ın El Oyması Ahşap İşleri Türkiye ve Yurtdışına

İznik'te 35 yaşındaki Fahri Kaptan, kendi öğrendiği el oymasıyla kapı ve mobilya üretiyor; Türkiye geneline ve Belçika ile Katar'a sipariş gönderiyor.

İznik'te El Oymasıyla Ahşabı Sanata Dönüştüren Usta: Fahri Kaptan

ÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Fahri Kaptan, kendi kendine öğrendiği el oyması tekniğiyle kapı, masa, dolap ve sehpa gibi mobilyalar üretiyor.

Kariyeri ve öğrenme süreci

16 yaşında bir marangozun yanında çırak olarak işe başlayan Kaptan, 5 yıl çıraklık sürecinin ardından İnegöl'de bir firmaya geçti ve daha sonra İznik'te atölyesini açtı. Atölyesinde 5 yıl mobilya üzerine çalıştıktan sonra, taş ev projeleri için talep edilen otantik oymalı ürünler nedeniyle bu sanat dalına yöneldi.

Kaptan, oyma bıçaklarını tedarik edip videolar izleyerek kendini geliştirdiğini anlatarak, işin öğrenilme sürecini şu sözlerle özetliyor:

“Bu işe geçmemin sebebi, mobilya işinden sıkılmıştım. Hep aynı modeller, aynı renkler sıkmıştı. Sonra taş evler projesiyle bizi bir merak sardı. Ağabeyimiz de 'illa yap' deyince... Hiç bilmediğimiz bir iş olduğu için ben çok korktum. İlk önce 'yapabilir miyim, elime yüzüme bulaştırır mıyım' diye çok düşündüm. Sonra 'yapabilirim' dedim. Kendime güvenen biriyim. İlk binamızı yaptık acemice. Sonra başka işlerle devam ederken baktık güzel gidiyor, hoşumuza gitti ve devam ettik. Yaptıkça öğrendik. Bu iş, bakarak değil yaparak öğreniliyor. Acemiliği böyle atlattık. Güzel ürünler çıkarmaya çalıştık.”

Üretim süreci ve malzeme

Çam, meşe ve ceviz gibi ağaçlardan elde edilen malzemeler üzerinde önce tasarım uygulanıyor; ardından kesici aletlerle el oymasıyla desenler çıkarılıyor. Son aşamada ise boya ve vernikleme ile ürünler tamamlanıyor. Kaptan, ahşabı işlerken duyduğu keyfi ve yaratıcı süreci şöyle anlatıyor:

“Zevkle yapıyorum. Ahşabı işlemek, ince bir ruh gibi. Yeni modeller çıkartmayı düşünüyoruz. Ahşapta hayal dünyası çok geniş. Hayal ettiğin herhangi bir deseni işleyebilirsin. Ahşap, yaşayan bir şey. Seninle birlikte o da yaşıyor.”

Siparişler, ekip ve ihracat

Atölyede üretilen mutfak ve banyo dolapları, kapılar, gardıroplar ve sehpalar önce projelendiriliyor, imalathanede şekillendirildikten sonra oyma işlemine alınıyor. Kaptan, desen çalışmalarını yapan iki çinicinin olduğunu belirtiyor: Desenleri, çinici 2 arkadaşım çiziyor. İstediğimiz modeli anlatıyoruz, onlar tasarlayıp, çizip bana veriyor. Ben de oyuyorum.

İstanbul, İzmir, Muğla, Rize, Artvin, Nevşehir ve Ankara gibi illere ürün gönderen Kaptan, ayrıca Belçika ve Katar'dan sipariş aldığını, bu ülkelere Aralık ayında gönderim yapacağını söyledi. Sosyal medya üzerinden artan talepler ve müşteri tavsiyeleriyle Türkiye geneline açıldıklarını belirten Kaptan, atölyede şu an 10 kişi çalıştıklarını ve kaliteyi artırarak büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

Fahri Kaptan ve ekibi, el oyması geleneğini güncel tasarımlarla birleştirerek hem yerel hem de uluslararası pazarda dikkat çekmeye devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan marangoz Fahri Kaptan, kendi kendine öğrendiği ahşap oyma sanatıyla kapı, masa, dolap, sehpa yapıyor. Çam, meşe, ceviz gibi ağaçlardan elde edilen ahşap malzeme üzerine tasarlanan çizimi uygulayan, ardından kesici aletlerle ahşabı oyup deseni ortaya çıkaran Kaptan, daha sonra boya ve vernikleme işlemi yapıyor.

