Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz

Türk mutfağının sevilen tatlılarından olan kabak tatlısı geleneksel bir tatlı çeşidi olurken uyulması gereken püf noktalar vardır. İşte lezzetine lezzet katan kabak tatlısı tarifi...

Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz
Yayın Tarihi:

Kabak tatlısı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklıkla yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Kabakların doğal ve yumuşak olmasına dikkat edilir. Çeşitli yörelerde farklılık gösterebilecek kabak tatlısını rendeleyerek şeker ile pişirmek lezzete lezzet katacak.

KABAK TATLISI

MALZEMELER

Kabak Tatlısı İçin:

2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

3 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)

1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)

kabak tatlısı

YAPILIŞI

Bal kabakları soyularak işleme başlanır. Kabağın içerisinde bulunan çekirdekler bıçak yardımıyla sıyrılır ve düz kısmına tahta ile sabitlenerek kabuğun yeşil yerleri kesilir. İyice temizledikten sonra dilimlenir istenilen boyutlarda kesilir. Geniş tencere içerisine alınan kabakların üzerine şeker dökülür. Tencerenin kapağı kapatılarak en az 3 saat ya da 1 gece bekletilmesi öneriliyor. Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabaklar ocağa alınır ve yumuşayana kadar pişirme işlemi yapılır. Bıçak yardımıyla arada yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edebilirsiniz. Pişen kabakları borcama alarak üzerine ceviz ve tahin ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

Öne Çıkanlar
Bakanlığın öğrenci desteği bitmek bilmiyor! Ay sonuna kadar 12 bin 800 TL-18.000 TL ödeniyor Bakanlığın öğrenci desteği bitmek bilmiyor! Ay sonuna kadar 12 bin 800 TL-18.000 TL ödeniyor
Güzelleşmek için bıçak altına yatmaya son! 3 basit formül cildinize doğal botoks etkisi verecek! Güzelleşmek için bıçak altına yatmaya son! 3 basit formül cildinize doğal botoks etkisi verecek!
Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor
Çok Okunanlar
Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak Evdeki malzemelerle nefis tatlı! Sadece 15 dakikada hemen hazır Evdeki malzemelerle nefis tatlı! Sadece 15 dakikada hemen hazır Mermer temizliğinin küçük tüyosu! Tek seferde ayna gibi yapıyor Mermer temizliğinin küçük tüyosu! Tek seferde ayna gibi yapıyor