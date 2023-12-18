Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz
Türk mutfağının sevilen tatlılarından olan kabak tatlısı geleneksel bir tatlı çeşidi olurken uyulması gereken püf noktalar vardır. İşte lezzetine lezzet katan kabak tatlısı tarifi...
Kabak tatlısı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklıkla yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Kabakların doğal ve yumuşak olmasına dikkat edilir. Çeşitli yörelerde farklılık gösterebilecek kabak tatlısını rendeleyerek şeker ile pişirmek lezzete lezzet katacak.
KABAK TATLISI
MALZEMELER
Kabak Tatlısı İçin:
2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
3 su bardağı toz şeker
Üzeri İçin:
1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)
1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)
YAPILIŞI
Bal kabakları soyularak işleme başlanır. Kabağın içerisinde bulunan çekirdekler bıçak yardımıyla sıyrılır ve düz kısmına tahta ile sabitlenerek kabuğun yeşil yerleri kesilir. İyice temizledikten sonra dilimlenir istenilen boyutlarda kesilir. Geniş tencere içerisine alınan kabakların üzerine şeker dökülür. Tencerenin kapağı kapatılarak en az 3 saat ya da 1 gece bekletilmesi öneriliyor. Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabaklar ocağa alınır ve yumuşayana kadar pişirme işlemi yapılır. Bıçak yardımıyla arada yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edebilirsiniz. Pişen kabakları borcama alarak üzerine ceviz ve tahin ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.