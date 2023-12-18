Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz

Kabak tatlısı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklıkla yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Kabakların doğal ve yumuşak olmasına dikkat edilir. Çeşitli yörelerde farklılık gösterebilecek kabak tatlısını rendeleyerek şeker ile pişirmek lezzete lezzet katacak.

KABAK TATLISI

MALZEMELER

Kabak Tatlısı İçin:

2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

3 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)

1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)





YAPILIŞI

Bal kabakları soyularak işleme başlanır. Kabağın içerisinde bulunan çekirdekler bıçak yardımıyla sıyrılır ve düz kısmına tahta ile sabitlenerek kabuğun yeşil yerleri kesilir. İyice temizledikten sonra dilimlenir istenilen boyutlarda kesilir. Geniş tencere içerisine alınan kabakların üzerine şeker dökülür. Tencerenin kapağı kapatılarak en az 3 saat ya da 1 gece bekletilmesi öneriliyor. Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabaklar ocağa alınır ve yumuşayana kadar pişirme işlemi yapılır. Bıçak yardımıyla arada yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edebilirsiniz. Pişen kabakları borcama alarak üzerine ceviz ve tahin ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.