Kadınlar Deprem İzlerini Süs Eşyalarıyla Silerek Sosyalleşiyor

Usta Öğretici Dilek Sayık ile Dayanışma ve Yaratıcılık

Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı tahribat sonrası bölgeye yerleşen usta öğretici Dilek Sayık, kadınlara yönelik el sanatları kurslarıyla hem sosyalleşmelerine hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.

Yeni Bir Başlangıç: El Sanatları Kursları

Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki evinde depremin hasarını yaşamış olan Dilek Sayık, Aksaray Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunu. Deprem sonrası Niğde Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar vermeye başlayan Sayık, kendi mahallesinde kadınlarla birlikte atık malzemeleri kullanarak yeni süs eşyaları tasarlıyor.

Sayık, “Kursiyerlerimizle birlikte kirpi oku döküm rölyef ve taş bebekler yapıyoruz. Atıl durumdaki ahşapları da yeniden değer kazanacak şekilde kullanıyoruz.” diyerek kursiyerlerinin elde ettiği başarıları paylaştı.

Kursların Kadınlara Sağladığı Sosyal ve Ekonomik Katkılar

Kursiyerlerden biri, işlediği Hilye-i Şerif panosunu 30,000 TL'ye sattığını belirten Sayık, “Kursiyerlerimiz bu süreçte hem yeteneklerini geliştirdiler hem de aile bütçelerine katkıda bulunma imkanı buldular.” dedi.

Kursiyer Ayşe Karakaya ise eğitimle birlikte hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor: “Evde sıkılıp kaldığım dönemlerden sonra burada sosyalleşmek çok iyi oldu. Eski mobilyalarımı yenileyip, tablolar yaptım ve bunları sattım.” dedi.

Niğde Halk Eğitim Merkezi'nin Destekleyici Ruhu

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, bu yıl merkezde 1,300 kurs açıldığını ve yaklaşık 27,000 kursiyerin katıldığını vurgulayarak, “El sanatları kurslarımıza olan ilgi oldukça büyük.” açıklamasında bulundu. Geri dönüşüm ve sanata yönelik kursların başarılı olduğunu belirten Çetin, kurslara katılanların mutluluklarını dile getirdi.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.