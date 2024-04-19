Kağıt havlu alacaklar torbaları kaptı markete koştu! Fazlalıktan bedava satılıyor

Kağıt havlu almak istiyorsanız bu markete koşun! Herkes stok yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAĞIT HAVLU İNDİRİMİ BAŞLADI

Son dönemlerde en çok fiyatı artan ürünlerden biri olan kağıt havlu için yapılan indirimler yakından takip ediliyor. Zincir marketler sık sık belirli hijyenik ürünlerinde indirim yapmaya devam ederken müşterilerinin yüzünü BİM Market güldürdü. BİM Market birçok ürünü indirimli olarak satmaya başladı. Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde paylaşıldı;





Arko El ve Vücut Kremi 300 ml: 48,50 TL

Savon De Luxe 530 ml Sıvı Sabun: 55 TL

L’Oreal Micellar 200 ml Temizleme Suyu: 59,50 TL

Dermokil Soyulabilen Ayak Maskesi: 39,50 TL

Naturalove Çengelli Bebek Yaka İğnesi: 39,50 TL

Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 19,50 TL

Cosby Süpriz Hediyeli Oyuncak: 19,50 TL

Macromax Çizmez Oluklu Sünger: 25 TL

Prima Aktif Bebek Bezi Çeşitleri: 415 TL

Billmatik 10 Kg Toz Deterjan: 225 TL

Mehmet Aydın Katı Sabun: 64,50 TL

L’Oreal 200 ml Tonik: 59,50 TL

Capitol Saç Maskesi: 54,50 TL

Osram 8,5 W Led Ampul: 39,50 TL

Sleepy 50’li Islak Havlu: 28,50 TL

Çocuk Soket Çorap Çeşitleri: 10,50 TL

Dermokil 30 ml El Kremi: 12,50 TL

Mayıslo 32’li Bütçem Tuvalet Kağıdı: 155 TL

Green Clean 1 Litre Çamaşır Deterjanı: 145 TL

Green Clean 1 Litre Çamaşır Yumuşatıcı: 95 TL

Remove 2×100 ml Tüy Dökücü Krem: 65 TL

Heinz 2’li Ketçap Set: 59,75 TL

Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur: 49,25 TL

Tat 350 gr Kornişon Turşu: 26 TL

Chef Seasons Sos Çeşitleri: 24,50 TL

Noodle 60 gr Bardak: 13,50 TL

Safir 1500 gr İyotlu Sofra Tuzu: 11 TL

Arifoğlu Baharat Çeşitleri: 11 TL - 15 TL

Arifoğlu 60 gr Limon Tuzu: 10,50 TL

Cardella Makarna Çeşitleri: 10,25 TL

Efsane 5 Kg Yerli Pilavlık Pirinç: 182 TL

Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği: 99,50 TL

Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek: 76,50 TL

Metin Geleneksel Çilek Reçeli: 37,50 TL

Heinz 230 gr Amerikan Burger Sos: 39,50 TL

Tayaş 300 gr Damla Yumuşak Şeker: 32,50 TL

Pasta Veneta Tagliatelle 500 gr Makarna: 33 TL

Kent Boringer 24×10 gr Tavuk Bulyon: 25 TL

Tukaş 700 gr Domates Rendesi: 21,50 TL