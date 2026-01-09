Kahramanmaraş'ta 10-11 Ocak İçin Yağış ve Buzlanma Uyarısı

Kahramanmaraş'ta 10-11 Ocak için uyarı: Yağış, kar ve buzlanma riski

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 10 ve 11 Ocak tarihlerinde şehir genelinde etkili olması beklenen zorlu hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etkilenecek bölgeler ve meteorolojik veriler

AKOM'dan paylaşılan meteorolojik verilere göre, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bin metre ve üzeri rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Şehrin diğer ilçelerinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Buzlanma ve ulaşım uyarısı

Açıklamada özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin artacağı vurgulandı. Bu durumun başta sürücüler olmak üzere yayalar için de risk oluşturabileceği hatırlatıldı; vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Belediye önlemleri ve iletişim

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı ve ulaşımı aksatmaması amacıyla tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Karla mücadele kapsamında kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları için gerekli hazırlıkların tamamlandığı ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edileceği belirtildi.

Kış şartlarıyla mücadele sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklar ve vatandaş talepleri için ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilebileceği hatırlatıldı.

