Kahramanmaraş'ta 10-11 Ocak İçin Yağış ve Buzlanma Uyarısı

AKOM, 10-11 Ocak'ta Kahramanmaraş genelinde beklenen yağış, kar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı; ekipler teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:09
Kahramanmaraş'ta 10-11 Ocak İçin Yağış ve Buzlanma Uyarısı

Kahramanmaraş'ta 10-11 Ocak için uyarı: Yağış, kar ve buzlanma riski

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 10 ve 11 Ocak tarihlerinde şehir genelinde etkili olması beklenen zorlu hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etkilenecek bölgeler ve meteorolojik veriler

AKOM'dan paylaşılan meteorolojik verilere göre, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bin metre ve üzeri rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Şehrin diğer ilçelerinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Buzlanma ve ulaşım uyarısı

Açıklamada özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin artacağı vurgulandı. Bu durumun başta sürücüler olmak üzere yayalar için de risk oluşturabileceği hatırlatıldı; vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Belediye önlemleri ve iletişim

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı ve ulaşımı aksatmaması amacıyla tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Karla mücadele kapsamında kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları için gerekli hazırlıkların tamamlandığı ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edileceği belirtildi.

Kış şartlarıyla mücadele sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklar ve vatandaş talepleri için ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilebileceği hatırlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ, 10 VE 11 OCAK TARİHLERİNDE ŞEHİR...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ, 10 VE 11 OCAK TARİHLERİNDE ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN ZORLU HAVA KOŞULLARINA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI NOKTASINDA VATANDAŞLARI UYARDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Zorluyor
2
DTSO: Bismil’de Zarar Gören 12 Çırçır Fabrikası İçin Faizsiz Onarım Kredisi Talebi
3
Siirt'te Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları 7/24 Sürüyor
4
Karasu'da 8. Sınıf Öğrencisi Ilhame Saparova Pencereden Düşerek Hayatını Yitirdi
5
Kahramanmaraş'ta 10-11 Ocak İçin Yağış ve Buzlanma Uyarısı
6
Yunusemre Emekli Kafe açıldı: Çay 5 TL, Kahve 10 TL
7
Bingöl-Erzurum Karayolu Tır Trafiğine Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları