Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'ne 1 km Sıcak Asfalt — Yol Konforu Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik arterin sıcak asfaltını tamamlayarak deprem sonrası yeni yaşam alanlarına erişimi kolaylaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:34
Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'ne 1 km Sıcak Asfalt — Yol Konforu Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir, Azerbaycan Mahallesi'nde Yol Konforunu Artırdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Azerbaycan Mahallesinde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar, bölgedeki ulaşım konforunu yükseltmeyi ve artan trafik yükünü daha sağlıklı şekilde karşılamayı amaçlıyor.

Çalışmanın Kapsamı ve Uygulama

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gece boyunca titizlikle sürdürdüğü çalışmalarda yaklaşık 1 kilometrelik arter sıcak asfaltla buluşturuldu. Yapılan asfalt serimi sayesinde yol yüzeyindeki bozulmalar giderilirken sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuldu.

Deprem Sonrası Erişim ve Gelecek Planları

Gerçekleştirilen yol yatırımı, deprem sonrası bölgede inşa edilen yeni konut ve iş yerlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, deprem sonrası oluşturulan yeni yaşam alanlarında ulaşım altyapısının büyük önem taşıdığına vurgu yapılarak yol yatırımlarının planlanan etaplar doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

