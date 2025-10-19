Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi Öğrencilerinden Konser ve Sergi

Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi öğrencileri, hazırladıkları konser ve resim sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte öğrenciler, dönem boyunca üzerinde çalıştıkları eserleri sergileyerek yeteneklerini gösterdi.

Sergi Açılışı

Program, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışıyla başladı. Davetliler, 150'nin üzerinde eserin yer aldığı sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı ve eserleri inceledi.

Konser Programı

Etkinliğin konser bölümünde öğrenciler; piyano, keman, bağlama, bateri ve gitar gibi enstrümanlarla dünya klasikleri ile batı müziği eserlerini seslendirdi. Öğrenciler farklı enstrümanlarla geniş bir repertuvar sundu.

Filarmoni Sanat Akademisi Müdürü Said Işık, öğrencilerin yıl boyunca özveriyle hazırlandığını belirterek, "Girişte resim sergimiz bulunuyor. İçeride de geniş bir müzik yelpazesine sahip öğrencilerimiz farklı enstrümanlarla sahne alıyor." dedi.

Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Gölcü ise, öğrencilerin bir dönem boyunca hazırladıkları eserleri veli ve konuklar karşısında sunduklarını ifade ederek, "Piyano, yaylılar, bağlama ve gitar gruplarımızın yer aldığı konserimizle öğrencilerimiz yeteneklerini gösterecek." diye konuştu.

Genç Yetekler Sahnedeydi

Konserde sahne alan 9 yaşındaki İpek Kaba, piyano çalmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımla birlikte birçok enstrümanla sahneye çıkacağız. Piyano çalmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sahne alan 7 yaşındaki Kubilay Yarbasan ise ilk kez seyirci karşısında performans sergilemenin heyecanını yaşadığını, uzun süredir piyano eğitimi aldığını ve sahneye çıkmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu aktardı.

Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi ve program başarıyla sonlandırıldı.

