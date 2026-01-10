Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor: İlçe ve Kırsalda 7/24 Çalışma

Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin ilçe ve kırsal bölgelerde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Saha Çalışmaları ve Öncelikler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde olumsuz hava şartlarının yaşamı ve ulaşımı aksatmaması için sahada 7/24 görev yapıyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla ekipler şehir merkezinden ilçelere ve en ücra noktalara kadar yoğun mesai yürütüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; cadde, bulvar, sokak ve kırsal mahalle yolları kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ulaşıma açık tutuluyor.

Trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar öncelikli olarak temizlenirken, buzlanma riskine karşı düzenli tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriliyor.

İhbar ve Bilgilendirme

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam ettiği sürece ekiplerin 7/24 görev başında olacağı ve karla mücadele taleplerinin ALO 153 Çağrı Merkezi'ne bildirilebileceği belirtildi.

